La moto compartida metropolitana de Barcelona pierde dos empresas y arranca con la mitad de las licencias previstas

Primero, en el plano teórico, se habló de 15.000 motos. Luego, en la presentación efectiva del plan, el pasado octubre, la cosa se rebajó hasta las 10.000 unidades para antes de 2025. Y cuatro meses más tarde, con el proyecto ya en marcha, son unas 4.000 las motocicletas compartidas que sí están desplegadas de manera efectiva en ocho municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Poca duda cabe de que no se ha cumplido la hoja de ruta prometida, pero pecar de optimismo puede derivar en cosas buenas. Como es el caso. Siempre se había dicho que tres es el número ideal de operadores privados para un sistema público de 'motosharing', y esa es la cifra que ha quedado en la capital catalana y su entorno después de que dos empresas hayan decidido tirar la toalla. De ahí que el despliegue se haya ralentizado. "Las cosas están funcionando bien; con tres operadores podemos garantizar el buen funcionamiento del sistema, que será el más grande toda Europa", resume Carlos Cordón, vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB. Por el momento, se registran unos 7.100 usos diarios.

Las compañías que han renunciado son Go Sharing y Horï Rides. La primera es una vieja conocida de la movilidad compartida, con presencia en Países Bajos, Croacia, Turquía o Bulgaria. La segunda es una suerte de 'start up' de raíz asturiana más dedicada a la tecnología que a la gestión propia de flotas. Su consejero delegado, David Gómez, explicaba a este diario el 29 de octubre, durante la presentación de las (entonces) cinco motos ganadoras, que su intención era ser competitivos en cuanto a la tarifa. Ya no podrá ser.

Roger Puigvi, consultor encargado de la expansión de Go Sharing en el sur de Europa, argumenta que la compañía decidió "dar un vuelco a su estrategia". Fue un volantazo en el suspiro final, pues las 2.000 motos previstas ya estaban en Terrassa y solo faltaba por superar algunos trámites de ITV y matriculaciones. También tenían previsto entrar en Málaga y Sevilla, planes que de igual forma se han visto frenados hasta que la dirección de la empresa decida cuál es el camino a seguir. El caso de Horï parece ser un problema estrictamente financiero.

Las elegidas

Las que sí están y estarán son tres viejas conocidas de Barcelona, puesto que desde mediados de 2020 ya tenían sus motos en la capital catalana tras el primer concurso que convocó el consistorio. Incluso desde antes, puesto que desde 2016, fueron distintas las firmas que, sin regulación, repartieron sus motos por las calles. Se trata de Yego, Acciona y Cooltra, las pocas que sobrevivieron a cuatro años de penurias en los que los operadores fueron cayendo como moscas.

Empezaron 12 y solo cruzaron la meta cuatro, las ya mencionadas y Movo (en manos de Cabify), que no está incluida en la licitación metropolitana. El exceso de oferta se cargó la demanda. Para que se hagan una idea, el Bicing, con un solo operador, comanda 7.000 bicicletas, mientras que una docena de empresas se repartían el mismo número de motos compartidas. Sucedió lo previsible: al final de la concesión habían caído casi el 70% de las motos.

Un buen arranque

Que las renuncias en el caso metropolitano hayan llegado en el albor de la concesión es una muy buena noticia, ya que el servicio puede comenzar con cierta estabilidad, más aún si la cosa está en manos de operadores con experiencia. "Tras el ejemplo de lo sucedido en Barcelona, con la caída progresiva de empresas, es una buena noticia que la renuncia de estas dos empresas llegue cuando todavía no habían desplegado las motos; era el mejor momento", indica Elisabet Latorre, consejera delegada de Movilidad Sostenible del AMB.

Según cifras del AMB cada moto está realizando una media de dos viajes diarios para una distancia de entre cuatro y cinco kilómetros que se recorren en unos 15 minutos. En total, los tres operadores acumulan ya 190.000 viajes con alguna de sus motocicletas. Solo una de ellas, la de Acciona, puede meterse en las rondas, aunque, como ha recordado Cordón, el servicio está pensado para desplazamientos cortos.

El paisaje actual

A día de hoy, las cosas están de la siguiente manera: Acciona tiene ya disponibles 1.773 motocicletas de las 1.950 que solicitó, Yego ha sacado a la calle 894 y reclamó 2.050 y Cooltra ya está en 1.750 licencias activas (datos de la propia empresa) de un total de 1.950. Así las cosas, Acciona va por delante con más del 90% de la flota en alguno de los ocho municipios agraciados, y tiene previsto terminar en marzo. Yego ha pedido tiempo hasta finales de agosto. Y Cooltra ha pedido prórroga hasta mayo para sacar las 200 que están por llegar.

El AMB ha sido benévola y no habrá sanción alguna a pesar del retraso. Tampoco para las empresas que han saltado del concurso. Go Sharing renunció a sus licencias el 27 de enero y Horï hizo lo propio el 12 de diciembre. La única posible penalización es que no les retornará las posibles tasas que ya habían abonado al AMB.

Barcelona es poderosa

En cualquier caso, sean más o menos, el porcentaje de reparto seguirá siendo el mismo, con predominancia para Barcelona, que aglutinará casi el 73% de las licencias. "No podemos obviar que la mayoría de los viajes tienen origen o destino en esta ciudad", señala Cordón. Sobre cómo está funcionando el movimiento de las 4.000 motos ya desplegadas, el también alcalde de Cerdanyola sostiene que el sistema "se está autorregulando bien, sin gran necesidad de mover motos con furgonetas". Tampoco hay, de momento, constancia de grandes incidencias.

El invento se controla desde el AMB gracias a una aplicación que geolocaliza todas las motos, que de manera pública también pueden consultarse en la 'app' de movilidad Smou: permite verlas pero no reservarlas (al dar clic, salta al operador). Mucho mejor cinco operadores que los 12 de Barcelona. Y mucho mejor que finalmente sean solo tres.

