Más de mil firmas en dos semanas reclaman vallar una zona para perros en Sants

El modelo de las Zonas de Uso Compartido (ZUC), esos 109 espacios habilitados en Barcelona para que los perros vayan sin correa, no convence a los usuarios. Al menos a los de la que está situada en el extremo norte de los Jardines de la Rambla de Sants. La concepción de estas áreas, donde se supone que tienen que convivir en paz los animales desatados, los dueños y el resto de transeúntes, ha generado en este paseo elevado una serie de problemas de convivencia. Tanto es así que los usuarios de la ZUC norte de la Rambla presentaron este martes durante la Audiencia Pública de Sants-Montjuïc 1.120 firmas, recolectadas en apenas dos semanas, para pedir una serie de cambios en el espacio.

La principal reclamación de los dueños de mascotas que hacen uso del espacio es que esta zona de uso compartido pase a ser un 'área de esparcimiento de perros', es decir, un pipicán vallado. Los usuarios creen que, de esta manera, se evitaría que los canes invadan el pavimento del paseo molestando a los transeúntes. “Los perros, de momento, no distinguen entre tierra y pavimento”, arguyó delante del equipo de gobierno de Sants-Montjuïc la portavoz del grupo, Cristina Montseny.

El nuevo zócalo en la ZUC norte de los Jardines de la Rambla de Sants / Cedida

De momento, el consistorio resolvió hace pocas semanas colocar un zócalo de unos 10 centímetros de alto entre la zona de arena por la que corretean los canes y el pavimento de la Rambla de Sants. La concejala del distrito de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, aseguró que el separador, que ya está instalado, intenta “evitar que la tierra acabe llegando a la zona del pavimento” para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento. Pero los vecinos no están del todo de acuerdo con la solución. “Los perros pueden saltar esto sin problema, pero también pueden tropezarse y hacerse daño”, argumenta Montseny.

Separando completamente el parterre del resto de la Rambla, los dueños de mascotas creen que también se atajaría el degoteo de multas que, aseguran, llevan recibiendo desde hace tres meses cuando los perros salen espontáneamente del espacio delimitado por la ZUC.

“Todos hemos visto a los dos agentes de la Guardia Urbana vestidos de calle a las 7:30 de la mañana, esperando a que le saques la correa al perro”, denunció Bárbara Albiol, otra de las vecinas afectadas, también durante la Audiencia Pública. De momento, el horario de la ZUC norte de los Jardines de la Rambla de Sants es de 8:00 h a 22:00 h, algo que para Albiol es incompatible con muchos horarios de trabajo. “Yo no puedo llegar a pasearlo sin correa”, lamentó la usuaria, que denunció que a uno de los vecinos lo habían multado por soltar a su perro a las 7:59 h.

Llevar a un perro sin atar fuera de zonas habilitadas, o fuera de los horarios establecidos, conlleva multas de entre 100 y 300 euros, aunque pueden ascender hasta los 2.400 en los casos más graves. El 2024, el primer año en que se aplicaba la nueva normativa prevista en la ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales del Ayuntamiento de Barcelona, se impusieron 341 sanciones, tal como avanzó este diario.

Cartel informativo de la ZUC norte de los Jardines de la Rambla de Sants / FERRAN NADEU

Bicis y patinetes, riesgo añadido

Además del riesgo de llevarse una multa, los usuarios de esta ZUC denunciaron este martes que la circulación de patinetes y bicicletas por el pavimento de la Rambla de Sants hace que las huidas repentinas de las mascotas sean especialmente peligrosas, tanto para los ciclistas como para los perros. “Tenemos que saber si por esa zona pueden o no pasar" estos vehículos, expresó Montseny.

La concejala del distrito arguyó que “se están sancionando” a los usuarios de patinetes y bicicletas con la nueva ordenanza vial de Barcelona y se comprometió a comunicar a los afectados si estos vehículos de movilidad personal pueden ser usados en la Rambla de Sants.

Problemas de incivismo

Los usuarios de la ZUC reclaman, también, más mantenimiento y patrullaje nocturno para frenar el vandalismo y trapicheo de droga que aseguran que observan en los jardines. "Nos están robando a las 17 de la tarde”, denunció Mercedes Arjona, otra de las afectadas, también en la Audiencia de Sants-Montjuïc. Los vecinos se quejan, en específico, de dos personas sin hogar que duermen en la Rambla y que han llegado a provocar algún incendio en la vía.

Durante la audiencia, Gil aseguró, tras revisar “los datos reales de Guardia Urbana y Mossos”, que no se está dando ningún tipo de actividad delictiva de forma reiterada “más allá de algunas actividades incívicas”. En cuanto a las personas sin hogar, afirmó que están siendo monitorizadas y aseguró haber acompañado personalmente a algunos de los equipos que realizan este seguimiento “para verlo in situ”. “Que haya personas sin hogar no genera más inseguridad”, insistió la concejala, que aseguró que la persona que provocó un incendio hace unas semanas solo “quemó sus propios enseres” y que tras el episodio “ha estado ingresada en un centro”.