Clarisas de visita, mató sin abadesa y huevos sin rezos: cómo se adaptarán las tradiciones del monasterio de Pedralbes

Este miércoles, día de Santa Eulàlia, no era una jornada cualquiera en el monasterio de Pedralbes. Es la última vez, si un milagro no lo cambia, que la Alcaldía de Barcelona y una representación de concejales acude a visitar la comunidad de monjas clarisas que reside en este espacio desde hace 699 años. El año que viene, el del gran aniversario, estarán de visita tanto la corporación municipal como las religiosas: este sábado las tres últimas que quedaban se mudan al convento moderno de Vilobí d'Onyar (Girona) para agruparse con las nueve hermanas que viven en él.

El alcalde Jaume Collboni ha subrayado que respeta su decisión y que el próximo febrero el acto se hará igualmente con las clarisas como invitadas. Las monjas han explicado su marcha con entereza y naturalidad y han agradecido el apoyo vecinal de las últimas semanas, si bien a un par se les han escapado unas lágrimas mientras hablaba el alcalde y al escuchar las dos canciones que les dedicaba un coro ex profeso. Precisamente ha interpretado el Rosa d’Abril y los Goigs de Santa Eulàlia, que piden a la patrona que vele por los barceloneses y por el antiguo Consell de Cent, quién tenía confiada la protección del cenobio.

Cinco veces en siete siglos las clarisas han tenido que dejar Pedralbes, aunque esta vez no se van forzadas por ninguna guerra sino por la galopante reducción de vocaciones religiosas en toda Europa. Una circunstancia que no parece temporal ni reversible. Así, Barcelona y la comunidad que creó en 1327 la reina Elisenda de Montcada inician una etapa en la que habrá que tirar mano de un cierto 'postureo' a fin de preservar algunas de las tradiciones locales más antiguas.

Las ofrendas de huevos

Porque no solo muta la visita oficial de febrero. Cambian muchas más cosas bajo una apariencia bien intencionada de continuidad. Por ejemplo, habrá misa cada domingo a las 12h: la asumirá una orden masculina. Además de garantizar el culto, esta cita regular permitirá recoger los huevos que traigan parejas de novios como ofrenda para pedir una boda soleada. Esto preocupaba mucho a la teniente de alcaldía y concejal distrito, Maria Eugenia Gay, ha dicho Collboni.

Cabe recordar, sin embargo, que el sentido original de esta costumbre exclusivamente vinculada a las clarisas era solicitar en persona que rezaran por el buen curso de ese matrimonio y, de paso, que empezara con buen pie sin lluvia ni contratiempos. Los huevos eran el agradecimiento a las plegarias y las receptoras los usaban para las comidas del monasterio y para elaborar repostería, como el famoso “mató de Pedralbes”. Fuentes municipales precisan que a partir de ahora los huevos que lleguen al monasterio se destinarán a la entidad benéfica que también gestiona las verduras y hortalizas cultivadas en el huerto monástico por un grupo de jóvenes discapacitados. Se "notificará" a las monjas todas las donaciones, agregan. En definitiva, el alimento se aprovechará para una buena causa, pero los rezos personalizados no están del todo garantizados.

Un mató menos ‘secreto’

El propio mató también ha evolucionado, no en su receta y sabor pero sí en su preparación. La elaboración exacta se transmitía de abadesa en abadesa desde la Edad Media, dice la tradición. Pero la última líder clarisa de Pedralbes, sor Montserrat Casas, ya intuyó que esta vía era demasiado incierta. Apenas podía cocinar sola y temía morir sin traspasar el encargo. Así que ya antes de la pandemia se alió con la asociación de vecinos de Pedralbes y la fundación Alícia, especializada en ciencia y gastronomía. Los expertos “realizaron un estudio exhaustivo del mató y la asociación patentó la receta”, explican portavoces del consistorio.

Aunque no ha salido a la luz, es un poco menos secreta que antaño porque tiene que cederse puntualmente a “un obrador de proximidad” para poder ofrecer 200 raciones en la recepción de este miércoles. Desde que murió Casas en mayo, no hay abadesa en Pedralbes y sin los vecinos quizá no habría habido tampoco ningún mató. Pragmatismo en tiempos de precariedad clarisa. Como cada año, en eso no hay cambios, este postre amarillo y superdulce ha apasionado a una parte de los asistentes y disgustado a otra. Su densidad y contundencia no admite equidistancias.

“Conversaciones” sobre la residencia

Las clarisas de Pedralbes viven en unas dependencias modernas detrás del recinto histórico, que de facto quedarán bajo la custodia municipal como el resto del conjunto para evitar que pudieran ocuparse o degradarse. Fuentes municipales responden a este diario que el ayuntamiento y la orden religiosa “iniciarán conversaciones próximamente” sobre el destino de este espacio, en el marco del pacto para 75 años que se firmó en 2022 y que no dejó prevista la situación actual.

Collboni ha asegurado que el consistorio lo tendría “todo a punto” para acogerlas si quisieran regresar en un futuro, si bien hay voces discordantes sobre la viabilidad de un retorno a corto plazo. Sor Clara, la máxima responsable de las clarisas en Catalunya, expone que la federación de la Immaculada Concepción que ella encabeza incluye hoy cinco conventos: además del barcelonés y el gerundense, quedan grupos en Reus, en Menorca y en Castellón. En la capital catalana hubo otro en el barrio de Gràcia, que cerró hace dos años sin hacer ruido.

En esta orden los traslados deben pedirlos siempre las monjas, asegura rotunda, por lo que no se imponen desde arriba. La mudanza de este fin de semana no solo ha sido solicitada desde Barcelona, reivindica, sino que la última abadesa la llamó hace cinco años para allanar el camino. El envejecimiento hacía que cada día fuera una odisea. En consonancia, para que otras monjas se trasladaran a Barcelona deberían pedirlo ellas. Una posibilidad remota, porque cada comunidad ya tiene bastante con luchar por su propia continuidad como para salir a repoblar otras.

La vía nicaragüense

Por el contrario, sor Isaura, la más joven de Pedralbes, tiene su última esperanza puesta en Nicaragua. El país centroamericano ha expulsado a la orden hace pocos días y ha confiscado todas sus pertenencias. Las afectadas podrían, en teoría, compensar la reducción de monjas en Catalunya. Sin embargo, sería un viaje contracorriente: además de afrontar la burocracia correspondiente, las exiliadas tendrían que preferir esta opción a la más habitual entre los religiosos expulsados, que suelen establecerse en los países limítrofes para dar testimonio de su persecución y de su voluntad de retorno.

En definitiva, el 700 aniversario será especial en muchos sentidos. Collboni ha avanzado que pronto se dará a conocer un programa de actos conmemorativos de marzo de 2026 a mayo de 2027, en colaboración con las clarisas. Será un homenaje y a la vez un 'reset', porque el octavo siglo abre un nuevo tiempo en Pedralbes. Si Elisenda de Montcada dejó la vida civil por la espiritual, todo apunta a que el monasterio hace ahora el camino inverso y se consagrará definitivamente al uso público.