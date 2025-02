Barcelona da una tregua de tres meses a los 'skaters' de la plaza de los Països Catalans

Los patinadores de la plaza de los Països Catalans, el espacio situado en frente de la estación de Sants, podrán respirar, y patinar, tranquilos durante los próximos tres meses. Tras una semana de incertidumbre por el cierre adelantado de la plaza, la concejala del distrito Sants-Montjuïc, Raquel Gil, aseguró este martes durante la Audiencia Pública del distrito, que el 'cerrojazo' se ha "corregido".

La edila explicó que quien cercó el espacio el pasado 5 de febrero fue Adif, que lo hizo "antes de lo previsto" para empezar a preparar las obras de remodelación del entorno de la estación, y que "no habrá más actuaciones" en la plaza "durante los próximos tres meses". Esto permitirá que los 'skaters', y transeúntes, puedan usar "gran parte de la plaza, si no toda".

Gil matizó, eso sí, que tras este periodo de gracia, las obras "serán una molestia para todo el mundo", incluidos los patinadores, que no podrán disfrutar de la plaza. La concejala explicó que se está trabajando para encontrar una alternativa que les permita seguir patinando durante los dos años que han de durar las obras y recordó al colectivo de 'skaters' que están emplazados el próximo 19 de febrero a una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona para tratar el asunto.

La edila pidió "un ejercicio de soladirad per parte del todo el mundo" y adelantó a los patinadores, que reclaman que se les facilite un espacio en Can Batlló, que "seguramente los sitios disponibles no serán al 100%" los que escogerían. Gil aseguró que en el distrito "hay una falta de espacios que puedan ser de utilidad" para los patinadores, pero que estan "rascando" todos los emplazamientos disponibles.

La concejala de Sants-Montjuïc también animó a los patinadores a seguir colaborando con los equipos municipales y aseguró que los 'skaters' tienen "el compromiso del alcalde" y el suyo propio de que la reforma "continúe incoroporando el espacio de patinaje".