Muere Josep Roca, director de ceremonias de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92

Josep Roca i Roca, director de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y primer gerente de Barcelona Televisió (betevé), ha fallecido a los 70 años.

Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Josep Roca fue director de Proyectos de Antorcha y director de Ceremonias, con responsabilidad sobre las Ceremonias de Inauguración, Clausura y Entrega de Medallas.

De él, muchos recuerdan, como anécdota, el día que se presentó en 'Els matins de Catalunya Ràdio', de Josep Cuní, y le preguntaron si tenían plan B "por si el día de la inauguración llueve, como está sucediendo últimamente". "No, no tenemos plan B. ¿Por qué? Porque, simplemente, no va a llover". Y no llovió, a pesar de que todos los ensayos se hicieron en días de lluvia.

El barco de La Fura dels Baus en la ceremonia de inauguracion de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. / FURA DELS BAUS

Trayectoria

La trayectoria profesional de Roca incluyó diversos cargos de dirección y gerencia dentro del Ayuntamiento de Barcelona, entre ellos en el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y en Barcelona Activa.

Roca era licenciado en filología hispánica y en 1994 fue nombrado gerente de Barcelona Televisió, cargo que ejerció hasta el año 2001.

Posteriormente, fue director de Relaciones Internacionales, Contenidos y Exposiciones del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

También trabajó para el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del ayuntamiento barcelonés.

En los últimos años estuvo vinculado a Barcelona Activa, donde fue responsable de proyectos y director de proyectos de ciudad.

La ceremonia de despedida se ha celebrado este martes a las 13:00 horas en el tanatorio de la Ronda de Dalt de la capital catalana.