Collboni: “Mi deseo como alcalde es que las clarisas sigan en Pedralbes y si ahora no pueden, que vuelvan”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este martes que es partidario de la continuidad de las clarisas en el monasterio de Pedralbes y que en caso de que esta no sea posible ahora, porque no suman el número mínimo necesario, cinco monjas, apuesta por que en el futuro las religiosas vuelvan al recinto. Las tres que siguen allí todavía, Sor Isaura, Sor Pilar y Sor Immaculada, serán trasladadas el sábado al monasterio que la orden tiene en Vilobí d’Onyar.

“Mi deseo como alcalde es que continúen, y si ahora no pueden seguir allí, que encuentren (las monjas) suficientes para que la orden vuelva al monasterio”, ha dicho Collboni en una entrevista concedida a Els Matins de TV3. El alcalde ha precisado que en todo caso no es algo que él pueda cambiar, porque no le corresponde esa decisión.

700 años

Collboni, que encabezará mañana la visita anual del consistorio al monasterio con motivo de la celebración de Santa Eulàlia -“una tradición por la que tengo mucho cariño”, ha subrayado-, ha asegurado que el fondo cultural y el funcionamiento del monasterio está garantizado, y ha recordado que el vínculo de Pedralbes con la ciudad se inició hace 700 años, cuando su fundadora, la reina Elisenda de Montcada, acordó con el Consell de Cent la protección de la comunidad. El alcalde lo ha resumido diciendo que Pedralbes ha dado “protección espiritual a la ciudad” y esta “protección terrenal” al monasterio.

Collboni ha dicho también que el ayuntamiento invitará a las clarisas a que acudan al monasterio con motivo de Santa Eulàlia aunque ya no estén en él y que se buscará la forma de que quienes lo deseen puedan seguir llevando huevos, como se hacía hasta ahora, para que las religiosas recen para que no llueva el día de una boda.