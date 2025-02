Barcelona mantiene el horario de las obras del Camp Nou mientras el Barça pide ampliar el permiso 24 horas

El Barça quiere acelerar los trabajos en el Camp Nou para que los partidos regresen en mayo al estadio, tras frustrarse los anteriores pronósticos. El club quiere que se amplíe el permiso para que las obras se alarguen durante las 24 horas de lunes a sábado. Ahora ya se permite trabajar durante toda la jornada entre semana, pero solo en espacios cerrados del interior del estadio más allá de la medianoche, en concreto en el Gol Norte, que da al cementerio de Les Corts y queda apartado de viviendas.

La entidad presidida por Joan Laporta ha informado de que ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que incremente el horario ininterrumpido durante seis días a la semana, una posibilidad a la que las asociaciones de vecinos del entorno han avisado que se opondrán por completo, por temor al ruido y los incordios que puedan ocasionar a horas intempestivas. El Barça, el distrito de Les Corts y las entidades vecinales han coincidido este lunes en la reunión a la que suelen citarse cada mes para hacer seguimiento de las obras, pero el espinoso asunto de los horarios no ha salido a relucir.

“Ninguna novedad sobre lo que se ha explicado hasta ahora”, se ha limitado a informar el distrito al finalizar la reunión. Fuentes de las entidades vecinales, a menudo críticas por las molestias que la reconstrucción del estadio generó en meses pasados, han coincidido en que el encuentro se ha desarrollado más bien con placidez en esta ocasión. “Ha sido relativamente tranquilo y no ha habido nuevo”, han comentado a la salida.

Las asociaciones han insistido en que no bendecirán que el trasiego se intensifique en el estadio, a riesgo de alterar el descanso de los residentes. “Si lo propusieran, las asociaciones de vecinos, diríamos que no, pero no se ha puesto sobre la mesa, ni siquiera han hecho el amago”, han explicado fuentes vecinales.

Obras en el Camp Nou, este lunes en Barcelona. / ZOWY VOETEN

“Intentan no decir nada sobre eso”, opinan otras fuentes del colectivo vecinal de Les Corts. Comentan que el concejal del distrito, David Escudé, ha expresado esta tarde que, por ahora, se continuará el mismo horario porque no ha habido quejas recientes. “Pero se han dejado un grupo electrógeno encendido las 24 horas durante dos semanas. No lo han apagado hasta esta tarde, cuando se han dado cuenta. Había vecinos de Travessera de Les Corts que sentían las vibraciones y se subían por las paredes”, aseguran.

Desmentido rotundo

Semanas atrás, corrió que el Barça tenía próximo un acuerdo con el consistorio y los vecinos para unos nuevos horarios sin pausa. El distrito los desmintió y las asociaciones fueron contundentes al negarlo. “Ni hubo reunión para eso ni hemos pactado nada”, siguen desmintiendo.

En noviembre pasado, el ayuntamiento concedió que las obras se volvieran a extender hasta seis días a la semana, de lunes a sábado. Fue habitual durante parte del año pasado, hasta que el consistorio vetó los trabajos en fin de semana por las quejas de los vecinos, sobre todo a causa del ruido.

El horario habitual con uso de maquinaria en la remodelación del coliseo azulgrana es de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, con consentimiento para prolongarlas entre las ocho de la tarde y las diez de la noche para tareas que no causen ruido ni requieran alumbrado exterior, una de las molestias por las que habitantes del entorno protestaron. Se concede que se prolonguen todavía más, hasta la medianoche, solo para trabajos dentro del recinto y alejados de las viviendas del entorno. En ese caso, se exige que las tareas sean silenciosas y sin iluminación que se proyecte fuere del Camp Nou. Los trabajos sin ruido pueden proseguir más allá de las 00:00 horas y durante la madrugada si se efectúan en espacios cerrados del interior del recinto y distanciados de los domicilios. Las obras no se pueden prolongar los sábados más allá de las 12 de la noche.

El horario hasta la medianoche ya estuvo vigente entre abril y junio de 2024, cuando se modificó por el malestar causado por el trasiego de maquinaria y el resplandor de focos encendidos más allá de las horas autorizadas, que desvelaban a domicilios cercanos. Una patrulla de la Guardia Urbana se encarga de vigilar desde octubre que los horarios comprometidos se respetan.