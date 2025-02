El veto a 'souvenirs' ofensivos entra en vía muerta en Barcelona ante el rechazo de las tiendas turísticas

Entre las calles más turísticas de Barcelona cuesta encontrar hoy en día una tienda de 'souvenirs' donde ver a simple vista imanes, postales o tazas con el mosaico de Gaudí. En su lugar hay camisetas con el lema 'I love milfs', 'my friend is gay', la cara de Pablo Escobar o abridores de botellas en forma de pene. La reciente proliferación de recuerdos para turistas con estética cuestionable ha puesto en el punto de mira la normativa municipal que regula estos establecimientos.

El Ayuntamiento se ha comprometido a explorar fórmulas para endurecer la regulación ante estos nuevos 'souvenirs', mientras que los propietarios de las tiendas exigen eliminar la ordenanza y lanzan un grito de alerta por las dificultades que aseguran que tienen para vender. Ambas partes iniciaron el año pasado una negociación que ahora está en vía muerta.

La normativa vigente, de 2008 y modificada en 2018 para ampliar la limitación de nuevas tiendas en zonas de mayor afluencia turística, no fija ningún criterio de regulación sobre el contenido o la calidad estética del recuerdo, por lo que regularlo presenta cierta dificultad. Definir qué es o no mal gusto tiene una alta subjetividad. De todos modos, el Gobierno municipal recogió el guante a ERC -que puso sobre la mesa el endurecimiento de la norma para que Barcelona no sea “el paraíso de los ‘souvenirs’ de mal gusto”- y se plantea incorporar un epígrafe que refuerce la prohibición de cualquier objeto que resulte discriminatorio.

Las tiendas de 'souvenirs' no tienen un epígrafe exclusivo que les defina, así que suelen usar otras categorías que les permite vender ciertos objetos de artesanía, deporte y ropa de vestir, ahora cuestionados por si son realmente un 'souvenir'. Este concepto abarca una variada tipología de artículos, entre los que se incluyen camisetas, gorras, sombreros, tazas, ceniceros, artículos deportivos y bisutería. Estos objetos deben llevar referencias a Barcelona, Catalunya o España. ¿Es entonces un 'souvenir' una camiseta con el logo de la serie ‘Stranger Things’, el dibujo de Blancanieves esnifando cocaína o con el lema ‘I love big boobs’?

Abrebotellas en forma de pene en una tienda de souvenirs en Barcelona. / Jordi Otix

Con la finalidad de promover "otro tipo de 'souvenirs'", el consistorio ha mantenido conversaciones con la dirección general de Comercio de la Generalitat, la Associació de Negocis Turístics de Catalunya -creada por los titulares de las tiendas de 'souvenirs'- y la entidad Amics de la Rambla. Lo explicó la concejal de Comercio, Raquel Gil, en la comisión de Economía de este enero, en la que también precisó que habían encargado un análisis preliminar a los servicios jurídicos municipales para "determinar las posibilidades de incorporar restricciones". La voluntad del Gobierno es mantener este diálogo para concretar acciones y lograr el máximo consenso entre las partes, aunque la sintonía con los propietarios de estas tiendas no es del todo favorable.

Dos camisetas en el escaparate de una tienda de souvenirs en Barcelona. / Jordi Otix

“Si hay que llegar hasta el Supremo, iremos”

Alok Lahad es el sociofundador de la Associació de Negocis Turístics de Catalunya, creada hace unos siete años y que actualmente cuenta con 300 socios. Su petición es clara: que el ayuntamiento retire la ordenanza porque "no es correcta" e incluso asegura que es "ilegal". “¿Quién va a decidir si la definición de souvenir es correcta o no?”, denuncia en declaraciones a EL PERIÓDICO. Afirma que la última reunión con el ayuntamiento fue hace seis meses y que tras ésta decidieron plantarse. “No queremos hablar porque no nos dan solución”, ya que afirma que las restricciones cada vez han ido a más, siendo la última el debate sobre los recuerdos de mal gusto. “No nos dan tregua”, lamenta. Su siguiente vía ya es la judicial: “Si hay que ir hasta el Tribunal Supremo o a la Unión Europea, iremos”.

La raíz donde se origina el problema detectado por el Gobierno municipal se encuentra en la licencia de estos locales. "Existe el problema de determinar aquellas tiendas que no tienen licencia, pero que venden un objeto bajo la licencia que les permite y que se acaba convirtiendo en 'souvenir'", explicó Gil. El Plan Especial de comercio no alimentario de Barcelona fija que, si un establecimiento no tiene licencia de tienda de 'souvenir', solo puede destinar el 20% a la venta de estos recuerdos. Además, en este caso deben agruparse en un "espacio debidamente rotulado, determinado y claramente diferenciado del resto de productos y no visible desde la vía pública".

Una tienda de souvenirs en Barcelona. / Jordi Otix

De este modo, las tiendas que no tienen licencia no pueden vender más del 20% de estos recuerdos ni ponerlos en el escaparate, por eso lo que acaba viendo el turista y cualquier ciudadano que pase por delante no son los imanes típicos o postales, sino las camisetas de un gusto cuestionable. Según explica Lahad, a los titulares de las tiendas de 'souvenirs' no les queda otra que poner en el escaparate estos artículos.

Ante este escenario, el Ayuntamiento realizó un total de 266 inspecciones entre enero y agosto de 2024 que han supuesto 251 expedientes sancionadores. Según los datos del censo municipal de 2024, expuestos por la concejal en la comisión de Economía del octubre pasado, en Barcelona hay 247 establecimientos que tienen licencia de souvenirs y bazares.

La mayor concentración es en Ciutat Vella, con 172 locales, el 58% de los establecimientos del distrito. En el Eixample hay 61, la gran mayoría en Sagrada Familia, con 48 locales que suponen el 78% del total. En menor medida, hay seis tiendas en Les Corts, tres en Sarrià-Sant Gervasi, tres más en Sant Martí, y dos en Horta-Guinardó.

