Última hora de la Casa Orsola de Barcelona y otros desahucios y ocupaciones ilegales, en directo

El sector inmobiliario, también en pie de guerra

No solo los inquilinos barceloneses se han sentido apelados por la situación de la Casa Orsola. También las patronales y entidades sectoriales que representan a grandes tenedores han puesto el grito en el cielo. Un ejemplo es el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Cafbl), que "se está criminalizando a los propietarios" con movilizaciones como la del edificio de Consell de Cent. El ente profesional esgrime que no se pueden proteger derechos amparando, en sus palabras, situaciones delictivas y ha avisado de que "el chantaje no es la vía para conseguir los objetivos".