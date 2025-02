Una tienda de Barcelona de discos es reconocida como una de las mejores del mundo

En un mundo cada vez más digital, el vinilo resurge con fuerza, consolidándose como un formato apreciado por audiófilos y melómanos. Y en este contexto de auge del vinilo, Barcelona emerge como un epicentro musical europeo, gracias a su vibrante escena de conciertos, clubes y, por supuesto, tiendas de discos especializadas. Una de ellas, Barcelona City Records, ha recibido un reconocimiento internacional que la sitúa entre las mejores del mundo, según el prestigioso 'Financial Times'.

Barcelona, con su rica historia cultural y su dinamismo musical, se ha convertido en un punto de encuentro para artistas y amantes de la música. La ciudad vibra con conciertos, festivales y una creciente oferta de locales dedicados a la música en directo. En este ambiente propicio, las tiendas de discos han encontrado un nuevo impulso, especialmente aquellas especializadas en vinilo.

El Renacimiento del vinilo

El vinilo, considerado por muchos como un formato obsoleto, ha experimentado un renacimiento sorprendente en los últimos años. En 2024, las ventas globales de vinilo aumentaron un 6,2% según Billboard, lo que demuestra el creciente interés por este formato que ofrece una experiencia auditiva única y un valor tangible para los coleccionistas.

En el corazón del emblemático barrio de Ciutat Vella, en la Calle de Jerusalén, se encuentra Barcelona City Records, una tienda de discos que ha conquistado el corazón de los melómanos y coleccionistas más exigentes. Su cuidada selección de vinilos, con especial énfasis en la música latina, la ha convertido en un referente tanto a nivel local como internacional.

Según el 'Financial Times', Barcelona City Records destaca por su "excelente oferta de discos de cumbia de los años 60 y vinilos de la legendaria Discos Fuentes de Colombia". Esta especialización en la música latina, un género con una rica historia y una fuerte conexión con la cultura barcelonesa, es uno de los factores que han contribuido a su éxito.

Más allá de su cuidada selección, Barcelona City Records se distingue por la pasión y el conocimiento de sus fundadores, antiguos coleccionistas que han transformado su afición en un negocio con alma. Su amor por la música y su compromiso con la calidad se reflejan en cada uno de los vinilos que ofrecen, creando una experiencia única para el cliente.

El reconocimiento del Financial Times sitúa a Barcelona City Records en la élite de las tiendas de discos a nivel mundial, junto a otros templos del vinilo como Sounds of the Universe en Londres, Bar Italia Records en París o el Jazz Record Center en Nueva York. Esta distinción es un motivo de orgullo para la ciudad de Barcelona y un reconocimiento al talento y la dedicación de los fundadores de la tienda.

La lista del 'Financial Times' también incluye propuestas menos convencionales, como Jazzhole en Lagos (Nigeria) o Paul's Boutique en Cracovia, lo que demuestra el compromiso del medio británico con la diversidad y la promoción de tiendas de discos que ofrecen una perspectiva única y original.

Con este logro, Barcelona reafirma su posición como un destino imprescindible para los amantes de la música y los coleccionistas de vinilos. La ciudad ofrece una rica escena musical, una amplia variedad de tiendas de discos especializadas y, ahora, una tienda reconocida como una de las mejores del mundo. Barcelona City Records se convierte así en un punto de referencia para todos aquellos que buscan una experiencia musical auténtica y un contacto directo con la pasión por el vinilo.