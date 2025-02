Barcelona impone 341 multas en el primer año de prohibición de pasear perros sin correa

La Guardia Urbana de Barcelona impuso 341 multas a personas que paseaban a su perro sin atar por calles, parques y espacios públicos durante 2024. Es el balance del primer año completo en que se ha aplicado la nueva ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales, que prevé multas de entre 100 y 300 euros (o de hasta 2.400 en infracciones graves) para aquellos que paseen sus mascotas sin correa fuera de las áreas habilitadas para ello, como las 'zonas de uso compartido' (ZUC).

La propia ordenanza, nacida en 2014 y desplegada completamente desde diciembre de 2023, es la que define dónde se encuentran y qué horarios tienen estas ZUCs. Se trata de parterres, jardines u otros espacios donde el Ayuntamiento de Barcelona permite que los perros no vayan sujetados por una correa en un horario concreto. A diferencia de los pipicanes, que en el argot administrativo son 'áreas para perros' (si no superan los 400 m2) o 'áreas de esparcimiento para perros' (si su superficie es mayor de 400m2), se supone que en estas zonas pueden, y deben, convivir sin problemas los animales desatados, sus dueños y los demás transeúntes, y, por lo tanto, no suelen estar valladas.

La zona de uso compartido de los Jardines de la Rambla de Sants norte / FERRAN NADEU

Se establecieron por los 73 barrios de la ciudad un total de 109 ZUCs, que se añadieron a las 46 áreas de esparcimiento y las 70 áreas para perros ya existentes. Hay, pues, un total de 225 espacios y casi 900.000 m2 habilitados para que los cerca de 175.000 perros que están censados en la capital catalana puedan correr a sus anchas.

Fuentes del consistorio aseguran que las ZUCs, donde sigue estando multado llevar a los perros sin correa fuera de los horarios definidos, fueron creadas para "ordenar los diferentes usos que encontramos en las calles, plazas, parques y jardines de la ciudad", algo que es "uno de los objetivos prioritarios del Pla Endreça".

Menos quejas por excrementos y orines en la calle

El ayuntamiento afirma que durante este primer año de aplicación de la ordenanza, y pese a las 341 multas impuestas, "se han llevado a cabo varias campañas informativas para dar a conocer la normativa entre las personas responsables de animales" y para recordar alguna otra de sus obligaciones, como la de "recoger excrementos y rociar con agua los orines" de los perros.

Un hombre paseando sus perros en la ZUC sur de los Jardines de la Rambla de Sants / FERRAN NADEU

En total, según el gobierno municipal, se han llevado a cabo más de 3.000 actuaciones informativas, que han incluido la distribución de 2.300 bolsas para recoger excrementos y más de 2.600 botellas para aguar los orines. Precisamente, la valoración oficial del consistorio sobre este primer año de funcionamiento de las ZUCs se centra en subrayar un ligero descenso de las quejas registradas por la presencia de excrementos y orines en la calle. Entre enero de 2023 y febrero de 2024, las quejas registradas retrocedieron desde las 4.341 a las 3.955, según los datos de los mapas de la auditoría del espacio público.

Para saber cómo ha recibido la ciudadanía estos nuevos espacios habrá que esperar a qué se hagan públicos los datos de las más de 3.000 encuestas que, según el ayuntamiento, se han hecho a usuarios de las ZUCs en el marco de las campañas informativas. El consistorio asegura que "se están evaluando todos los datos" y que "en caso de que sea necesario, se llevarán a cabo cambios en determinadas zonas [de uso compartido]". Hasta ahora, la ubicación, la extensión y las horas de las ZUCs se han mantenido intactas desde su puesta en marcha, aunque sí se ha ido adaptando o mejorado el mobiliario de alguna de ellas.

Zona para perros sin correa (ZUC) en la Rambla de Sants / FERRAN NADEU

Conflicto en Sants

Sobre el terreno, la vida cotidiana en muchas ZUC no es plácida. El libre correteo canino no se limita a en los metros cuadrados formalmente autorizados. Un ejemplo de convivencia conflictiva son los Jardines de la Rambla de Sants. La zona para canes sueltos situada en el norte de este paseo elevado genera controversia entre los usuarios, que dicen sentirse perseguidos. "Parecemos delincuentes", asegura Manolo, uno de la decena de vecinos que la usa habitualmente. Denuncia que desde hace unos meses, y especialmente durante diciembre, agentes de la Guardia Urbana vestidos de paisano se sitúan cerca de esta área para multar la más mínima infracción que se cometa.

Se trata de un parterre bastante grande, con árboles que dan sombra, pero sin delimitación. Cristina Montseny, que pasea aquí cada día a su perra Wilma, asocia la mayor vigilancia a la existencia de quejas vecinales por el ruido y las huidas de los perros: "Se han comenzado a mover en contra nuestra y van a la caza", opina. Maite Alba, otra de las afectadas, relata que la Guardia Urbana la regañó en una ocasión y tuvo que mostrarles el cartel de la ZUC: "Me dijeron que a ellos no les constaba e insistieron en que tenía que ponerle la correa".

Cedido

Algunos de los afectados reclaman desde 2022 que este parterre de la Rambla de Sants sea 'área de recreo para perros' para que esté vallado. El distrito ha empezado esta misma semana a instalar un zócalo de 10 centímetros, solución que no ha gustado a los usuarios. "Es tirar nuestro dinero, no servirá de nada", sostiene Alba. Por el contrario, reclaman más mantenimiento y patrullaje nocturno para frenar el vandalismo y trapicheo de droga que aseguran que observan en los jardines. "Ya ha habido casos en que los perros se han intoxicado o han pisado algún cristal roto", alerta Montseny.

Suscríbete para seguir leyendo