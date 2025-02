Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona: "Me gusta entenderme con todo el mundo, sean o no del PSC"

De la oleada de políticos locales que han pasado a formar parte del Govern autonómic, Pilar Díaz es quien más cerca y de forma más constante está con los municipios de Barcelona. Con ello, detecta a la perfección el termómetro de la ciudadanía en su contacto con las alcaldías. "A Barcelona la tengo muy presente porque desde mi domicilio en Esplugues puedo ir andando al Camp Nou en 15 minutos".

Hoy el videopódcast cuenta con el periodista Manuel Arenas, especializado en política local. "He sido superfeliz haciendo de alcaldesa durante 18 años, y ahora lo estoy siendo, haciendo de delegada". Lo del estrés y el día a día lo tiene claro: "Con mi nueva función no me estreso, porque más que estrés me gusta hablar de felicidad".

Cuestionada por las diferencias entre su función como Delegada y la que realiza la Diputació de Barcelona: "Mira, la 'Dipu' es una administración supramunicipal pero local, y gestiona 311 municipios de la provincia de Barcelona y los acompaña desde sus competencias locales. La Delegació territorial de la Generalitat en Barcelona es un ente autonómico que cuida de cinco comarcas de Barcelona que suman 127 municipios. Entre ambas instituciones procuramos trabajar coordinadamente."

La delegada del Gobierno en Catalunya, Pilar Díaz, con Sergi Mas / Mònica Tudela

En vistas a una contienda electoral municipal en 2027, la Delegada entiende que "el futuro es hoy, y mañana, ya veremos", Además, nos deja la bomba para el final: "Soy partidaria del 'vive el momento', pero me veo jubilándome dando clase en la Politécnica, donde tengo plaza de profesora. Y aunque prefiero que no lo pongáis como titular, en el futuro me veo participando en Tu cara me suena". Creo que haré una llamada a Manuel Fuentes...

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.