El censo de mascotas en Barcelona se dispara un 30% en cinco años

Las mascotas forman parte del paisaje cotidiano de Barcelona desde hace años, pero su presencia ha crecido visiblemente tras la pandemia. Puede constatarse sin dificultad en cualquier barrio de Barcelona al atardecer, el horario estrella para sacar a pasear al perro. No obstante, no es fácil verificar exactamente cuántos animales de compañía hay actualmente en la capital catalana y cuánto han aumentado.

Dos estadísticas tratan de poner cifras a la tenencia de perros, gatos y demás especies presentes en los hogares. Por un lado, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya reúne en un archivo los datos de todas las mascotas de las que tienen constancia los profesionales del cuidado animal. El total crece cada año y en 2023 ya constaban 174.714 en la ciudad, más que niños menores de 12 años empadronados. Sin embargo, la estadística oficial de Barcelona es el Registro Censal Municipal, en el que es obligatorio inscribir a las nuevas mascotas y mantener actualizada su información básica.

EL PERIÓDICO ha buceado en los datos de este censo, que no distingue entre perros, gatos y demás mascotas, pero confirma con mucha claridad la tendencia al alza. En junio de 2019 había registradas en la ciudad 65.214 mascotas de cualquier especie. Cinco años después, en junio de 2024, son 84.636. Ello supone un incremento de 19.422, es decir, de 29,8%.

Más allá de afinidades y animadversiones individuales, para la ciudad es un auténtico reto gestionar todas las implicaciones del aumento, desde la limpieza de las calles hasta los conflictos entre vecinos.

Perros desatados en interiores de manzana de Poblenou en enero de 2024, a pesar de la normativa del ayuntamiento que obliga a llevarlos atados / JORDI OTIX

"Un aumento relevante"

Portavoces oficiales confirman que el Ayuntamiento de Barcelona observa “un aumento relevante de los últimos años” del número de mascotas. Matizan, no obstante, que una parte del 30% de incremento “se explica por la entrada en vigor [en septiembre de 2023] de la ley de protección de los derechos y el bienestar animal, que entre otras medidas obliga a identificar a los perros, gatos y hurones con un microchip”.

Los datos del último semestre reflejan una aceleración de incorporaciones al censo, si bien el auge es previo. Durante el periodo 2019-2022 constan entre 200 y 300 nuevas altas cada mes y en 2023 se disparan a 456 de media. En términos anuales, se censaron más de 4.000 mascotas en 2019, el año del confinamiento cayeron casi a la mitad y en 2021 y 2022 rondaron las 3.000.

El diferencial entre el archivo de los veterinarios y el censo municipal sugiere que persiste un volumen indeterminado de mascotas sin registrar y posiblemente también sin microchip. Para lograr que esta comunidad se reduzca, desde 2021 el consistorio ha impulsado “varias campañas informativas a pie de calle sobre la tenencia de perros, para dar a conocer la normativa y la necesidad de censarlos”, recuerda. “Los informadores también han llevado a cabo encuestas sobre tenencia de perros, en las que se explica la obligatoriedad de identificarlos”, añade la administración local, que aprecia “una mejora de la concienciación ciudadana” en los últimos años.

Un gato doméstico come junto a una ventana / Archivo

Doble liderazgo de Sant Andreu

Según el padrón animal del municipio, los 10 distritos tienen una pasión muy dispar por las mascotas. El Eixample y Sant Martí van a la cabeza en números absolutos, con más de 9.000 empadronados no humanos en cada territorio. No obstante, cabe alegar que son los más poblados con diferencia, con lo que no es de extrañar que tengan más perros y gatos que el resto.

Pero no siempre a más hogares, más mascotas. Al ponderar los datos según el número de habitantes, sobresale el distrito de Sant Andreu. Es el que tiene más animales de compañía censados por cada 100 habitantes: concretamente, 5,63. Le siguen Nou Barris con 5,47 y Sants-Montjuïc con una ratio de 5,39. Dicho a groso modo, uno de cada veinte vecinos tiene registrada una mascota.

Visto al revés, los territorios donde la proporción de mascotas censadas por habitante es más baja es Ciutat Vella: 3,88 por cada 100. Es el único distrito con una ratio inferior a cuatro. Puede que sea por la gran densidad del casco antiguo, con sus pisos pequeños y calles estrechas, o por la población extranjera y temporal que alberga, que podría desconocer la necesidad de dar de alta a las mascotas. Los siguientes son el Eixample (4,4 por cada 100), Sarrià – Sant Gervasi (4,68) y Sant Martí (4,79). El resto supera el umbral de 5.

Igual que en el conjunto de la ciudad, en todos los distritos ha crecido el censo de mascotas con fuerza. Sant Andreu vuelve a encabezar la lista con una subida del 33,24%, ya que ha incorporado 2.184 en un cuatrienio. La segunda posición es para Sant Martí (31,96%) y la tercera, para Nou Barris (31,89%). Por el contrario, Ciutat Vella es la zona con menor incremento censal (24,48%), precedida por Sants-Montjuïc (24,90%) y Sarrià-Sant Gervasi (27,53%).

Razas y nombres más populares

Finalmente, dos curiosidades sobre modas y preferencias de los dueños de perros y gatos en Catalunya. Según el Col·legi de Veterinaris, el 21% de los perros dados de alta en 2023 eran mestizos. Las razas de perro más populares fueron el chihuaha, el Border Collie y el caniche. En cuanto a gatos, casi el 80% de nuevas inscripciones era de raza europea. Los nombres de perro más puestos eran, por este orden, Kira, Coco, Nala, Luna y Lola. Dos de ellos también forman parte del Top5 para gatos, conformado por los apelativos Luna, Coco, Mia, Simba y Nala.

Suscríbete para seguir leyendo