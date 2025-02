La fiebre por los perfumes árabes llega a Barcelona

Hace ya ocho años que Ahmed regenta Libasut Taqwa, una pequeña tienda de la calle Cera, en el barrio del Raval de Barcelona, donde vende vestidos, complementos y perfumes árabes. Hasta ahora, las colonias no eran el mayor activo de su negocio, pero todo cambió hace unos meses. "No vendía mucho [perfume], y ahora vienen a preguntarme directamente por ellos", asegura este comerciante, que añade que el perfil de su cliente, antes bastante limitado a mujeres musulmanas, se ha diversificado. "Aquí viene todo el mundo", se congratula.

Si Ahmed ha notado este aumento de interés de sus clientes por los perfumes no es casualidad. Ya hace unos meses que estas fragancias se han puesto de moda, especialmente a través de redes sociales como TikTok y cada vez son más los negocios de Barcelona que apuestan por ellas.

Y es que si hacemos caso a los datos de TikTok, que sus tendencias virales tengan traducción en los hábitos de consumo no tiene nada de extraño. Según una encuesta que la compañía realizó en 2022, con una muestra de 1.000 personas en España, el 88% de los usuarios asegura haber descubierto nuevas fragancias en la plataforma y el 76% afirma que esta red social les ha aportado nuevas ideas acerca de los perfumes.

Son cifras que no sorprenden a Gauli, una de las trabajadoras de Elixir Perfumes, una tienda dedicada exclusivamente a colonias árabes que abrió a finales de setiembre en las Galerías Maldà, y que es propiedad del fondo de inversión Zubi Invest. Según esta empleada, alrededor del 80% de los clientes que llegan a la tienda vienen de TikTok. "Estamos muy escondidos, si vienen a la tienda es a propósito", asegura.

Éxito en Madrid

Gauli cree que si se ha abierto esta tienda en el Gòtic es por el éxito rotundo que tuvo la primera tienda del grupo, que abrió el pasado mayo en Madrid tras unos meses en que el negocio solo funcionaba a través de Internet. "Había gente que iba de Barcelona a Madrid expresamente a comprar", asegura la dependienta.

El furor se explica, en parte, porque hay gente que prefiere las fragancias árabes a las occidentales. "Los perfumes árabes en general tienen una concentración más alta de aceite. Són mas intensos y tardan más en ser absorbidos por la piel", asegura Gauli. Otro elemento distintivo son los embalajes: el 'packaging' suele ser muy extravagante y llamativo. Y finalmente hay un importante factor precio: "Por más o menos la mitad de lo que cuesta una marca cualquiera, te llevas un perfume árabe", defiende la dependienta de las Maldà.

Es un diagnóstico con el que coincide Basi, que hace apenas dos meses abrió la perfumería árabe Trendy BDN en la calle Lleó de Badalona. "En mi tienda no hay nada que pase de los 120 euros, y la mayoría de perfumes no pasan de los 50", asegura esta dependienta, que abrió Trendy para convertir su pasión en negocio. "Me apasionan los perfumes árabes desde hace años, así que cuando me quedé sin trabajo me decidí a hacer lo que me gusta", explica.

Las perfumerías árabes traspasaron las fronteras de la ciudad de Barcelona hace años. Ya hay al menos uno de estos negocios en Badalona, l'Hospitalet, Rubí y Sabadell, donde el 2023, Derek Chamizo, conocido como YoutuberMillonario, abrió su tienda 'Riberka'.

Más que imitaciones

Otro de los factores que ha propiciado el éxito de la perfumería árabe es el mundo de las 'dupes', fragancias que tratan de imitar marcas occidentales y que suelen ser alternativas mucho más económicas a las firmas internacionales e incluso a los exclusivos perfumes de nicho. Aunque Basi aclara que el universo de la perfumería árabe va mucho más allá: "No todos son imitaciones, hay algunos que tienen diseñadores exclusivos que han pasado por grandes marcas europeas", asegura.

Además de compañías specializadas en 'dupes', como 'Maison Alhambra', existe un sinfín de marcas árabes con fragancias propias. En Shukran, la tienda de perfumes que regenta Sabbir Hussain en la ronda Sant Antoni desde hace poco más de año y medio, algunas de las más vendidas son 'Lataffa', 'Arman' o 'Armaf'. Hussain asegura que esta última es una de las favoritas "de la gente de Europa", aunque su clientela sea "de todas las culturas".

