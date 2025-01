Una vecina de Sarrià reclama recolocar en todas las plazas el ‘prohibido jugar a pelota’

Una vecina de Sarrià protestó en mayo del año pasado ante el Ayuntamiento de Barcelona porque en la plaza del Consell de la Vila, de la que es vecina, y donde precisamente se encuentra la sede del distrito, le molestaba el ruido que generan tres focos. Uno, la terraza de un establecimiento. Otro, diferentes eventos ciudadanos. El tercero, los niños que juegan a fútbol en la plaza.

Esta última parte ha generado no pocos debates en la ciudad. Porque una cosa es debatir si las terrazas molestan, pero no es tan sencillo concluir hasta qué punto puede un menor jugar en la calle. La vecina pidió que se coloque en la plaza un cartel que indique que está prohibido jugar a pelota, como los que quedan en otras. Anticipando el desenlace: no ha tenido éxito.

Niños jugando a la pelota delante de un cartel que lo prohíbe, este jueves en la plaza de Sant Vicenç de Sarrià. / Manu Mitru

La queja

Ante lo que lo que consideró desatención del consistorio, es decir, que no le hicieron caso, la vecina acudió al Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia para que tomara cartas en el asunto. La sindicatura recibió su queja, en la que argumentaba que las molestias que sufría por el ruido le impedían descansar, y lo primero que hizo el organismo fue instarla a presentar escritos de reclamación en el distrito. Ella ya se había reunido con algunos responsables municipales, y había intercambiado correos electrónicos, pero no había oficializado esas instancias. Tres semanas después de contactar con la sindicatura, aportó copia de ellas.

La sindicatura admitió su queja, estudió los hechos y analizó la legislación aplicable, para valorar si el consistorio había actuado como debía, si había asumido la defensa de los derechos fundamentales en la ciudad. Bondia se dirigió entonces al distrito para conocer qué actuaciones había tomado al respecto de la queja de la vecina.

Reuniones con la concejala

En julio llegó la respuesta de Sarrià-Sant Gervasi: las reuniones celebradas con la denunciante y las actuaciones previstas para minimizar las molestias. En octubre, la sindicatura acudió al distrito para mantener una reunión sobre el caso. El diagnóstico del equipo de Bondia fue que la ciudadana había recibido una atención adecuada, que incluyó varias reuniones con la concejala de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, y el gerente, así como con técnicos municipales.

De las tres quejas da respuesta la resolución de la sindicatura sobre la reclamación de la vecina, dada a conocer este viernes. Por una parte está el tema de la terraza. En la plaza del Consell de la Vila hay una sola, la del restaurante Bocconi, que tiene permiso para instalar 10 mesas y 40 sillas. La denunciante advirtió de que en ocasiones las mesas llegaron a ser 17, y que con ese aumento lo hacía también la molestia: conversaciones de clientes, movimiento del mobiliario de las terrazas.

Cartel que piden silencio para que los vecinos puedan descansar, junto a la plaza del Consell de la Vila. / Manu Mitru

Terrazas y eventos

La sindicatura comprobó que el establecimiento ha sido objeto de hasta cuatro expedientes, tres por instalar elementos no autorizados y uno por exceso de ocupación. Fueron archivados tras el cobro de las multas pertinentes, lo que no evita que, al parecer, siga habiendo incumplimientos. Bondia insta al consistorio a seguir vigilando si se producen, como ha hecho en el pasado.

En cuanto a los actos celebrados en la plaza, el organismo subraya que al no haber tráfico en la zona y al ser un lugar céntrico, se dan allí bastantes actividades de todo tipo: comerciales, institucionales, deportivas, un ensayo semanal de los Castellers de Sarrià (de forma temporal hasta que cuenten con un espacio en condiciones). Los de Bondia llaman al distrito a esforzarse en hacer compatible el derecho al descanso con los eventos, a encontrar un lugar lo antes posible para que los ‘castellers’ no tengan que ensayar en la plaza y a reducir otras actividades que allí se celebran.

Niño, no dejes la pelota

En el caso en el que llama más la atención la resolución de la sindicatura es en el de la pelota. Porque Barcelona ha debatido anteriormente estos casos. La ordenanza del civismo sigue recogiendo la posibilidad de que se multe por el juego con pelota, si bien estrictamente la sanción no sería por eso, si no por desobedecer normas y horarios de juego, y generar molestias.

La vecina constató que en algunas plazas de Sarrià todavía quedan placas que indican la prohibición de jugar al balón. Es el caso de la plaza de Sant Vicenç de Sarrià, situada a 400 metros de la del Consell de la Vila, en la que tiempo atrás había también una que anunciaba el mismo veto, y que fue retirada.

Unificar el criterio

Porque Barcelona abordó hace años esa cuestión y, con Ada Colau como alcaldesa, desarrolló el Plan de juego en el espacio público 2020-2030, que incluye entre sus puntos la iniciativa de retirar los carteles que indican que está prohibido jugar a la pelota. Pero no es una opinión que suscriba la denunciante, que instó a uniformar la situación, y colocar así las placas en todas las plazas.

Terraza objeto de una de las quejas de la vecina de Sarrià. / Manu Mitru

Bondia analizó la petición y la compró solo a medias: el síndic considera que hay que uniformar el criterio, pero al revés de cómo quería la vecina. La sindicatura recomienda eliminar las placas que prohíben jugar a pelota en las plazas en las que aun sigan presentes. Y no solo al distrito de Sarrià-Sant Gervasi, también sugiere a la gerencia de coordinación territorial que lo traslade a las gerencias del resto de distritos de la ciudad, para que todos los ‘Prohibido jugar a pelota’ desaparezcan de la ciudad.

Las recomendaciones que hace la Sindicatura de Greuges de Barcelona no son vinculantes, aunque esta confía en que el Ayuntamiento de Barcelona la cumplirá sin problemas en este caso. La pelota está ahora en el campo del gobierno de Jaume Collboni.

