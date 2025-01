Los opositores a la carpa del mercado de la Estrella demandarán en febrero al gobierno de Collboni

La controversia sobre la próxima instalación de la carpa del mercado de la Estrella sobre el lago de los jardines del Baix Guinardó llegará al juzgado pronto. Los opositores al proyecto, organizados en la asociación Salvem el Parc, prevén presentar un contencioso durante el mes de febrero contra la construcción del edificio provisional, que obligará a secar el estanque para trasladar los puestos de venta. Si la demanda no las frena, las obras comenzarán en primavera y los comerciantes de la Estrella serán realojados hacia finales de 2025. Se afincarán en el parque durante un período estimado de tres años, mientras se derriba y se reedifica el mercado situado en la calle Pi i Margall.

Protesta por la próxima construcción del mercado provisional en el lago de los jardines del Baix Guinardó, en Barcelona. / MANU MITRU

Salvem el Parc ha organizado una protesta este viernes para avisar de la “afectación” que teme que la carpa tenga sobre la zona verde. Advierte que se talarán algunos árboles, la pista de juegos infantiles quedará cubierta durante las obras, se retirarán bancos y se desmantelará el lago, emblemático del Baix Guinardó. “Presentamos 132 alegaciones en contra y el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona las ha denegado, así que ahora presentamos un recurso de alzada al alcalde y, si en un mes no responde, demandaremos el ayuntamiento hasta llegar a juicio”, ha afirmado Roser Urgellès, miembro de Salvem el Parc.

Los vendedores de la Estrella están a la expectativa para trasladarse desde finales de 2022. Por entonces, la exalcaldesa Ada Colau ordenó frenar la edificación del mercado transitorio, ante las manifestaciones contrarias a que el inmueble ocupase parte del parque. Tras unos meses con el plan paralizado, el gobierno municipal optó por desplazar la carpa unos metros y ubicarla justo encima del estanque, tras descartar otras localizaciones.

Un cartel contra la tala de árboles en torno al lago de los jardines del Baix Guinardó, en Barcelona. / MANU MITRU

“Harán una estructura con paredes de seis a 11 metros de altura y todo lo que conocemos como nuestro lago, y por extensión el parque, desaparecerá”, ha alertado Urgellès durante la concentración. Es sabido que un grupo de patos merodea por el estanque con cierta frecuencia. Urgellès ha afirmado que la biodiversidad se verá afectada con las obras. “Los patos serán sustituidos por las ratas”, ha augurado.

Salvem el Parc ha juzgado que el traslado temporal del mercado a los jardines “no tiene sentido, no es de sentido común ni es justo”. “No lo hemos pedido, no lo necesitamos y no aporta nada positivo, al contrario, se cargan un espacio público para poner un mercado de otro distrito y se ha decidido sin tenernos en cuenta”, ha criticado Urgellès, que ha catalogado el proyecto como “una imposición”.