Intercambio de reproches entre PSC y Comuns por el desahucio de la Casa Orsola

PSC y Comuns han protagonizado un intercambio de reproches por el desahucio de la Casa Orsola, finalmente aplazado este viernes. En el inicio del pleno municipal de este mismo viernes, la líder de BComú, Janet Sanz, ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, no haber asistido al lanzamiento, a lo que la teniente de alcalde Laia Bonet le ha replicado que la situación en la finca del Eixample es "herencia" del mandato de Ada Colau, en el que también gobernaban los socialistas.

"No estar es decir que no le importa la vivienda, que no le importa lo que le pasa a tantas familias que están en riesgo de perder la vivienda", ha afirmado Sanz, que ha reivindicado que su grupo municipal ha asistido por la mañana a Casa Orsola. Antes de conocerse su aplazamiento, la líder de BComú ha pedido al gobierno que "haga lo imposible para garantizar que no se produzca", ya que le ha advertido de que "puede hacer muchas más cosas para que se pare definitivamente".

"Estamos aquí por su dejadez", le ha contestado Bonet con contudencia. Ha recordado a Sanz que mientras BComú ocupaba la alcaldía tuvieron la oportunidad de adquirir el edificio mediante tanteo y retracto y lo descartaron. "Viene a dar lecciones cuando estamos todo el día arreglando chapuzas, como Can Raventós y el hotel Buenos Aires", ha afirmado.

Sanz ha defendido que el gobierno de Colau evitó centenares de casos como el de Casa Orsola, y ha advertido a la teniente de alcalde: "Cuando tengan este balance podrán decir lo que están diciendo aquí", además de pedirle que pongan "menos excusas y gobiernen".