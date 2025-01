Un empleado del aeropuerto de Barcelona se queja de esta situación: "Debería estar muy controlado"

El aeropuerto de Barcelona es uno de los más transitados de Europa, albergando más de 650 vuelos diarios. El Prat cerró agosto con 5.415.504 pasajeros, lo que supone un aumento del 8,9% en relación con el mismo mes de 2023 y un nuevo récord histórico mensual absoluto, logrando superar los 50 millones de pasajeros este 2024.

Sin embargo, este aumento de pasajeros también implica situaciones bastante más complicadas. "Llevo una semana trabajando en el aeropuerto de Barcelona y estoy sorprendido con la cantidad de robos que hay cada día, porque esta semana cada día he visto algo", ha denunciado uno de los operarios del lugar en su cuenta de TikTok, que asegura que hay delincuencia todos los días.

"Que si rompen maletas, que si rompen cristales del coche y roban todo lo que hay dentro. No paran de robar, en mi cabeza no entraba eso porque yo me imaginaba un aeropuerto como un lugar supercontrolado, con un montón de cámaras y seguridad y no es así", ha asegurado en el vídeo. "La gente roba, y roba como le da la gana. Me da mucho coraje porque en un sitio que hay cámaras y que debería estar muy controlado, España se está convirtiendo en una jungla"

"En el vídeo se ve a un policía porque acaba de haber un robo aquí, en frente del aeropuerto", ha añadido tras mostrar unas breves imágenes de un Mosso d'Esquadra hablando con los afectados. "Yo trabajo en un 'rental car' y hay una persona de seguridad en el parking porque vienen a robar coches o a los clientes. Me parece una barbaridad", ha finalizado.