Casa Orsola, en directo: última hora del desahucio hoy en Barcelona y la protesta

Una "maratón" contra el primer desahucio de la Casa Orsola reúne a un millar de vecinos y personalidades en el Eixample

Desde el plató montado en uno de los pisos, el Sindicato de Inquilinas está realizando un programa audiovisual desde las seis y media de la tarde de este jueves hasta la mañana del viernes, cuando se espera el desahucio de Josep Torrent, inquilino demandado por la propiedad de la Casa Orsola, un fondo de inversión. "Esto no me pasa solo a mí, pasa en todas las grandes ciudades del país (...) nos están expulsando", ha denunciado Josep ante los medios antes de la concentración y la cacerolada de la noche. Vecino del Eixample de Barcelona, lamenta que "políticos y administraciones no están haciendo nada".