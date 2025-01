Casa Orsola: última hora del desahucio en Barcelona, en directo

El vecino afectado no tiene "un plan B"

El programa también incluirá contenidos preproducidos, donde la periodista Mònica Terribas narrará cápsulas informativas, mientras que Jordi Évole ha realizado una entrevista en profundidad a Josep Torrent.

En ella, el vecino cuenta que "no hay un Plan B" si finalmente se efectúa el desahucio. "No haremos nada que los barceloneses no hayamos hecho antes: las bullangas en el siglo XIX, la huelga de La Canadiense en 1919, la huelga de alquileres en 1931… Cuando nos buscan las cosquillas, respondemos", afirma en el vídeo.