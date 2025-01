"Si el taxi no come, aquí no come nadie": taxistas de Barcelona colapsan las rondas para reclamar seguros más baratos y regular los VTC

Los taxistas de Barcelona han colapsado este miércoles por la mañana la Ronda de Dalt (B-20) y la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona para protestar por lo que, según el comunicado de la asociación profesional Élite Taxi, es "un abuso de las compañías de seguros" hacia el sector y las actuaciones "ilegales" de los vehículos VTC que ofrecen servicios a través de plataformas.

Los conductores denuncian que el precio de sus seguros se ha multiplicado exponencialmente este último año. Responsabilizan de este aumento al hecho de que las aseguradoras metan en el mismo saco a taxis y VTC a la hora de poner los precios, cuando las primeras suelen tener más accidentes. Salvador, por ejemplo, taxista de Sant Andreu de la Barca, denuncia que hasta hace un año pagaba apenas 500 euros de seguro, pero que este año tiene que pagar 4.000 euros. "¿Tú sabes la de horas que me tengo que pasar en el taxi para pagar eso?", se lamenta.

Los taxistas de Barcelona estaban citados a las 9:30 h de la mañana en las dos terminales del Aeropuerto de Barcelona, donde han empezado una marcha lenta que prevé rodear Barcelona por las rondas en lo que han denominado 'Operación Candado'. Los taxis reunidos en la Terminal 2, bastantes menos que los citados en la T1, han iniciado una marcha lenta por la Ronda de Dalt.

Por su parte, los taxistas que se han citado en la Terminal 1 han iniciado la jornada de huelga en el párking de taxis de la terminal, a unos 800 metros de la zona de pasajeros. Allí, el líder de Élite Taxi, 'Tito' Álvarez, ha anunciado que esta será la primera de una oleada de movilizaciones que se sucederán "hasta que la nueva ley [de transporte de vehículos de hasta nueve plazas del Departament de Territori] esté en trámite parlamentario".

Esta ley, que tiene que sustitur la ley del taxi vigente desde 2003 y prevé regular de manera separada taxis, VTC de plataforma, VTC tradicionales y empresas intermediarias, lleva estancada desde 2019. Álvarez denuncia que los diferentes partidos que han ocupado la Generalitat han ido "escurriendo el bulto" y que el sector no puede esperar más a los cambios.

Otra huelga el próximo 11 de febrero

La primera de esta sucesión de huelgas está prevista para el próximo 11 de febrero, cuando Álvarez ha citado a los taxistas en las Torres Venecianas de Barcelona con el objetivo de hacer una marcha lenta por el centro de la ciudad hasta el Departament de Transports. Asimismo, 'Tito' ha anunciado el departament ha citado a representantes de los taxistas la tarde de este mismo miércoles, a las 18:00 h, en una reunión de urgencia.

La convocatoria de la reunión, sin embargo, no ha cambiado los planes de la 'Operación Candado'. "Los echaremos a patadas: si el taxi no come, aquí no come nadie", ha exclamado el portavoz de Élite Taxi en la última arenga a sus compañeros antes de salir hacia la zona de carga de pasajeros de la T1. Allí, hacia las 10:20 h, ha llegado una columna de taxistas (5.000 vehículos, según el propio Álvarez) que han hecho sonar cláxones y han encendido botes de humo durante una media hora.

Finalmente, hacia las 10:45, la marcha lenta ha salido desde la T1 hacia la Ronda Litoral (B-10), donde ha llegado una media hora más tarde. La columna de taxis ha ido dejando almenos un carril libre, aunque algun taxista ha invadido momentáneamente el último carril, algo que ha sido directamente denunciado por los Mossos d'Esquadra. Entre los taxis participantes en la huelga, se han sucedido los avisos por las denuncias impuestas a compañeros y los reproches cuando algún vehículo invadía un carril que debería estar abierto.

Una vez en la Ronda Litoral, la marcha lenta ha continuado con el objetivo de dar la vuelta a la ciudad y volver hacia al aeropuerto. Ambas columnas, la que había salido de la T2 hacia la Ronda de Dalt y la que había salido de la T1 por la Litoral, se han encontrado en la zona del Fòrum, a unos 400 metros de la salida 24 de la B-10. Ninguna de las columnas, ambas encabezadas por un gran dispositivo policial, han detenido su marcha. Hacia las 13:15 h, los primeros taxis de la columna que ha salido desde la T1 han alcanzado la Ronda de Dalt.