Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico

Élite Taxi ha anunciado este miércoles la convocatoria de un paro general del sector del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre, una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio.

Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 a 16:00 horas, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 h los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.

Objetivo: llenar la Gran Via Se prevé que la concentración llene la Gran Via desde la plaza Tetuan hasta Entença, según ha informado Élite Taxi.

Desde primera hora Desde primera hora de la mañana, grupos de taxistas de distintos municipios de toda Catalunya han empezado a coordinarse para dirigirse juntos hacia Barcelona antes del inicio oficial del paro. Conductores de Figueres han salido en caravana hacia la capital catalana, mientras que los de Terrassa y Sabadell —estos últimos con paro total y los primeros con paro parcial— han emprendido juntos el trayecto para unirse a la protesta central que ocupará la Gran Via a partir de las 10 h.

Afectación en los aeropuertos La intención de los convoncates de la protesta es que los principales aeropuertos catalanes —El Prat, Girona y Reus— queden prácticamente sin servicio de taxi durante las seis horas de huelga. También se ptetende detener la actividad en estaciones de tren y autobús. Solo se mantienen servicios mínimos gratuitos para emergencias y hospitales, según ha comunicado Élite Taxi.

En casi toda Catalunya El paro, que tendrá lugar entre las 10.00 y las 16.00 horas, afecta a prácticamente toda Catalunya: desde Figueres y la costa gerundense hasta Tarragona, pasando por Girona ciudad, Barcelona, Sabadell, Terrassa, Lleida y el área metropolitana, con afectaciones también en los tres principales aeropuertos y estaciones de bus y tren. “Es el paro más secundado en los 13 años que lleva Élite”, ha afirmado su portavoz, Tito Álvarez.