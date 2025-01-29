Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico

El sector del taxi convoca un paro general en Catalunya el 9 de diciembre y una movilización masiva en Barcelona

Protesta de taxistas, en una convocatoria anterior.

Protesta de taxistas, en una convocatoria anterior. / EFE

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Élite Taxi ha anunciado este miércoles la convocatoria de un paro general del sector del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre, una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio.

Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 a 16:00 horas, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 h los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.

EL PERIÓDICO ha abierto este directo para informar de la última hora de la huelga y la movilización de los taxistas en la ciudad.

