De la “falta de diálogo" al "llegó muy tarde": el desalojo de la Antigua Massana divide a la oposición de Barcelona

El desalojo de la Antiga Massana, que finalmente se produjo este martes, no fue inesperado, dado que llevaba meses pendiente de su ejecución, pero sí cogió por sorpresa al colectivo, que no tardó en mostrar su rechazo con una manifestación que terminó con dos detenidos y graves enfrentamientos en el Raval. El teniente de alcalde de Seguridad y concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, insistió en que no fue una desocupación, sino una recuperación del espacio “que estaba siendo ocupado de manera ilegal”. Mientras, los grupos de la oposición en el ayuntamiento expresan opiniones dispares sobre el desalojo, que van desde el “falta de diálogo” de Collboni al “llegó muy tarde”.

Los primeros en pronunciarse ayer fueron los Comuns, que en el anterior mandato liderado por Ada Colau se comprometieron a ceder el equipamiento a usos comunitarios. El portavoz adjunto, Marc Serra, afirmó que el desalojo “no se debería haber producido nunca” y cree que “constata una vez más el fracaso de Collboni a la hora de dialogar”. Además, culpó al alcalde de haber “quemado todos los puentes con el colectivo” y de “permisividad total hacia los fondos buitres y rentistas que especulan con los barrios”.

Desalojo antiga escola Massana / Marc Asensio

Por parte de ERC, el portavoz del grupo, Jordi Castellana, ha lamentado haber perdido una oportunidad para “tejer puentes”. “Todavía no sabemos qué proyecto han pensado para el espacio de la Antiga Massana y esto demuestra una voluntad más de escenificación”, ha afirmado en rueda de prensa este miércoles. Considera que tendría que haber habido “más margen para el diálogo y la negociación y conversaciones para que el proyecto pudiera salir adelante”.

Un desenlace tardío

“Creemos que el desenlace de esta situación llega muy tarde porque hace años que se produjo la ocupación”, ha expresado la portavoz de Junts, Neus Munté, que ha recordado que el PSC ya formaba parte del anterior gobierno y que “miraron hacia otro lado”. “Para nosotros llega tarde para poder dar salida a una actuación urbanística que es necesaria y que hace mucha falta para mejorar el entorno del edificio”, ha añadido.

“Nos felicitamos por ello”

El líder del PP, Daniel Sirera, ha celebrado que finalmente se desalojara el espacio. “Nos felicitamos por ello. Llevabámos meses exigiendo que se desalojara”, ha afirmado en rueda de prensa, en la que ha vuelto a reclamar al alcalde que se sigan desalojando los edificios que actualmente están ocupados en Barcelona.

En la misma línea, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, agradeció el trabajo de la Guardia Urbana y los Mossos para llevar a cabo el desalojo, que ve “esencial para empezar a recuperar el Raval”. “La plaza de la Gardunya debe dejar de ser un foco de delincuencia, ocupación ilegal y narcotráfico”, afirmó en un comunicado este martes. “Tras el desalojo de El Kubo y La Ruïna, la intervención en la Massana es otro paso importante para lograr una Barcelona libre de okupas”.