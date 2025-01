Desencallada la llegada de la L1 a Badalona: Generalitat y Ayuntamiento pactan reducir su impacto en un gran parque

Se ve la luz al final del túnel del metro de la línea 1 (L1) que llegará algún día hasta Badalona. El Ayuntamiento hizo una 'contraoferta' en abril del pasado 2024 a la Generalitat para limitar el daño de la infraestructura a un gran parque de la ciudad, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. "Estamos cerca de llegar a un acuerdo", aseguraban por entonces fuentes del Departament de Territori. La entente política entre ambas administraciones ha cristalizado recientemente, según puede adelantar este diario: el proyecto se desencalla al adecuarse a las condiciones medioambientales que pedía el consistorio para evitar un impacto irreversible en el Parque de Montigalà, el cual asumen los pliegos técnicos de la remodelación.

Lo explica a consulta de este diario el propio alcalde Xavier Garcia Albiol (PP), quien valora el pacto entre administraciones como "un paso muy importante porque cumplimos con la reivindicación de que la L1 llegue a Badalona". El edil evalúa "positivamente" que el ejecutivo catalán acepte la propuesta local: "Será un proyecto sostenible desde un punto de vista paisajista en uno de los pulmones verdes de la ciudad".

Daniel Gracia (PP), tercer teniente de Alcaldía y concejal de Territorio y Sostenibilidad de Badalona, detalla que a finales de diciembre se produjo una encuentro Generalitat-Badalona: "A finales de año nos reunimos con la 'consellera' de Territori, Silvia Paneque, para desencallar la situación. Allí llegamos a un acuerdo", rubrica el edil.

Pese al acuerdo político entre administraciones, falta por concretar técnicamente cómo quedarán definitivamente unas cocheras soterradas de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) previstas bajo el Parque de Montigalà. Fuentes de la Conselleria de Territori confirman a este diario que "efectivamente, la Generalitat está comprometida con el proyecto de la prolongación de la L1 y habrá garantías de que, una vez hecha la obra, se volverá a su estado la parte afectada". Sin embargo, desde Territori no certifican aún si, tal y como pide el consistorio, las cocheras de TMB se reducirán. Las fuentes del 'departament' advierten también de que falta hallar todavía una fórmula para la financiación del proyecto. "Nosotros consideramos como condición para llevar a cabo las obras que se reduzca el tamaño de las cocheras de TMB previstas", remarca Gracia, que pone el acento en "aliviar los desniveles y no perjudicar a la Escola Llibertat" de la ciudad catalana. Las conversaciones entre administraciones seguirán próximamente.

El edil se refiere a las nuevas cocheras y talleres de TMB que, como parte de la prolongación de la L1, están previstas en el citado parque de 80.000 m2, el tercero más grande de Badalona. La última versión del proyecto las planificaba con unos 51.000 m2, pero el consistorio condiciona su visto bueno a que la infraestructura ocupe únicamente 34.0002, unos 17.000 m2 menos, tal y como contemplaba el proyecto del 2018. Volver a la alternativa del 2018 supondría reducir el tamaño de la infraestructura un 40%. Desde Badalona apostillan que le expresaron a la Generalitat la preocupación por que las obras no se alarguen como las del parque de Can Zam, en la ciudad vecina Santa Coloma de Gramenet, "que han estado abiertas veinte años", comenta Gracia.

Consultadas por este diario, fuentes de TMB corroboraron que las citadas cocheras son "imprescindibles" y las asimilan a las otras infraestructuras de este tipo ubicadas en "todos los finales de línea del metro, que deben estar equipados con los talleres y cocheras pertinentes ya que es donde se quedan los trenes para abrir y cerrar el servicio".

La irreversibilidad sobre el Parque de Montigalà

La esperada prolongación de la L1 en Badalona se retomó en julio del 2023, cuando el Govern licitó, ni más ni menos 16 años después de que la propia Generalitat hiciera lo propio con el estudio informativo, la redacción del proyecto constructivo para conectar la estación de Fondo (Santa Coloma) con tres barrios badaloneses: Montigalà, Sant Crist y Lloreda. El desarrollo del proyecto se planifica en dos fases: esta primera con la construcción de dos nuevas estaciones de metro, Montigalà y Lloreda-Sant Crist, y una segunda con otras dos, Bufalà y Pompeu Fabra.

La operación contempla unas nuevas cocheras con talleres para que TMB pueda tener otra central de puesta a punto de trenes en el parque de Montigalà. Los propios pliegos del proyecto explicitan que "la necesidad de adecuar el relieve del parque a los requerimientos estructurales de las nuevas construcciones [las cocheras y los talleres de TMB] hacen que no sea posible volver el parque a su estadio original". Estos mismos pliegos también hablan de una partida presupuestaria para "un proyecto independiente de urbanización" posterior del Parque de Montigalà, aunque esta previsión nunca acabó de convencer en Badalona.

Es precisamente la citada irreversibilidad en torno a la fisionomía del parque la que causó las reticencias del 'Gobierno Albiol': "Por supuesto que queremos la llegada de la L1 a la ciudad, pero que la ciudad pierda un parque es un lujo que no podemos permitirnos", zanjó el concejal Gracia cuando este diario adelantó la negativa local.

El Parque de Montigalà, en Badalona, uno de los pulmones verdes de la ciudad. / Zowy Voeten

Las obras a cielo abierto, otro escollo

Además del tamaño de las cocheras de TMB, hay otros horizontes vinculados a la operación de la L1 que preocupan en Badalona. El primordial es el relativo a las obras, que actualmente no están previstas con tuneladora sino a cielo abierto, lo que supondrá "cinco o seis años con calles levantadas y vecinos comiendo polvo, algo que no me parece justo si se compara con las obras de otras grandes ciudades con importantes desarrollos de metro como L'Hospitalet", sostiene el concejal Gracia, quien apunta haber trasladado a Territori estos recelos.

Vegué, responsable de proyectos urbanísticos del consistorio badalonés, asegura que cuando se empezó a hablar de la prolongación de la L1, allá por 2008, la Generalitat sí contemplaba en un plano que ciertos tramos de las obras se realizasen con tuneladora, escenario que la gran crisis económica se llevó por delante por los elevados costes de estas operaciones.

El arquitecto del área de Urbanismo de Badalona avala técnicamente la advertencia de que las obras a cielo abierto supondrán mayor afectación en la ciudad, tanto en términos temporales como de limitación de la movilidad en vías centrales como la Rambla Sant Joan o las avenidas Puigfred y dels Vents.

Los antecedentes de la prolongación de la L1 hasta Badalona En su último estudio informativo licitado el pasado 2023, Territori remonta los orígenes de la prolongación de la L1 en Badalona hasta el Pla del Metro del año 1974, que ya proponía que el suburbano llegara al barrio de Montigalà. Posteriormente, la actuación constó en el Pla Intermodal de Transports (1993); en el Pla Director d'Infraestructures 2011-2020; en el Estudio Informativo de prolongación de la L1 licitado en 2007; y en el Proyecto de trazado de prolongación de la L1 del 2010. El presupuesto global de la prolongación completa, que ha ido creciendo con los años, se sitúa en la actualidad en unos 350 millones de euros.

