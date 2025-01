La cónsul de China en Barcelona: “La comunidad china no solo vive en el Eixample, está en todos los rincones”

Meng Yuhong es la cónsul de China en Barcelona. Asumió el cargo el pasado octubre con la voluntad de profundizar en el intercambio y en la cooperación entre ambas ciudades. Su primer gran evento en la capital catalana fue la Fiesta de la Primavera y ahora vive con ilusión el Año Nuevo Chino, una celebración cultural que se conmemora este miércoles y que no pasa desapercibida en Barcelona. Este va a ser el año de la serpiente, un animal que significa vitalidad, sabiduría, cosecha, armonía y fortuna, virtudes que Yuhong quiere extender a todos los barceloneses. En esta entrevista expresa su admiración por la ciudad condal y reivindica el esfuerzo de la comunidad china por integrarse y contribuir a su desarrollo.

¿Qué supone Barcelona para la comunidad china?

Barcelona es una ciudad que anima a las culturas diversificadas y a la inclusión para promover el desarrollo. Nuestros pueblos chinos adoran una ciudad tan abierta, la consideran su propia casa. La comunidad china vive aquí y se desarrolla aquí, ha trabajado mucho, se ha incluido en la sociedad y está dando respuesta. Ahora China y España tienen una relación muy buena.

Celebración del año nuevo chino en Barcelona / Marc Asensio Clupés. EPC

Hay al menos 22.000 chinos residentes en Barcelona, según el censo municipal de junio de 2024. Es una cifra que se mantiene estable desde hace una década. ¿Cree que continuará creciendo?

Si va a aumentar o no depende de la decisión de los chinos y también de las políticas para el desarrollo y la promoción del talento de España. La comunidad china está haciendo todo el esfuerzo por integrarse en la sociedad local y está contribuyendo a su desarrollo. Después de la inundación en Valencia, los residentes chinos se organizaron desde el primer momento para dar apoyo a los afectados. Eso es un símbolo de la ayuda mutua.

¿Cree que la comunidad china tiene preferencia por Barcelona?

No he tenido la oportunidad de visitar otras zonas de España, así que no puedo hacer una comparación, pero Barcelona tiene suficientes propiedades. Es una ciudad muy atractiva, tiene mucha historia y muchas culturas, además de paisajes muy pintorescos y construcciones con fama mundial. Hay playa, sol, platos muy ricos y muchas universidades y empresas conocidas mundialmente. Significa que aquí hay muchas oportunidades.

Los turistas chinos buscan el espíritu de las Olimpiadas del 92

A diferencia de otras nacionalidades, el distrito con más presencia y visibilidad de la comunidad china es el Eixample, con un fuerte protagonismo en el Fort Pienc y en la calle Trafalgar. ¿A qué responde este afán de centralidad?

La comunidad china no solo vive en el centro. Los chinos se ven en todos los rincones. Hay una dinámica general. Al principio la gente siempre se reúne en un lugar porque allí tiene a gente conocida y después va expandiéndose a otros lugares. Cuando empieza a hablar el idioma local, tiene más amigos, alternativas y opciones, se van a otros lugares para desarrollarse.

Entrevista a la cónsul de China en Barcelona, Meng Yuhong, por el Año Nuevo Chino. / AUTOR: MANU MITRU

En los últimos años ha protagonizado una gran diversificación: de los primeros restaurantes y mayoristas a empresas en prácticamente todos los sectores. ¿Hay más facilidad para el crédito y músculo financiero que en otras comunidades migradas?

La comunidad china en Barcelona tiene una historia muy larga. Los primeros chinos llegaron en los años 70. Algunos de ellos se han arraigado y también han creado su familia. Tras recibir una educación deciden expandirse a diferentes sectores. También hay que tener en cuenta que los nuevos inmigrantes tienen diferentes carácteres culturales y trabajan en diferentes áreas profesionales, de manera que viven aquí de forma muy diversa, con sus propias profesiones, y eso también propicia que trabajen en diferentes sectores.

La comunidad china se esfuerza por integrarse en Barcelona y contribuir a su desarrollo

¿Cómo ve la evolución del turismo chino en Barcelona tras la pandemia?

España es un lugar muy atractivo, no solo para los chinos, sino también para la gente de diferentes países. Eso siempre tiene que ver con las condiciones del país. La cifra de turistas chinos está creciendo mucho y se relaciona con un punto importante, que es que España sí que quiere atraer a los turistas internacionales.

Precisamente China acaba de extender a 30 días la exención de visado para España. ¿Qué impacto cree que tendrá?

El hecho de que los portadores de pasaporte ordinario de España puedan quedarse 30 días sin visado es un aspecto muy importante. Eso va a favorecer que más españoles visiten China y que más delegaciones y turistas chinos también vengan a España.

¿Qué tipo de experiencias buscan los turistas chinos en Barcelona?

Buscan la historia, la cultura, el paisaje pintoresco y la hospitalidad. Pero, sobre todo, las Olimpiadas del 1992. Ese espíritu conecta a la gente de diferentes países. Barcelona es una ciudad de ferias y exposiciones, de creatividad y de construcciones. Tiene muchos platos y vinos muy ricos, el fútbol también es muy famoso... Los chinos están muy dispuestos a aceptar, a conocer y a sentir el mundo. Además, somos muy inclusivos.

Celebración del año nuevo chino en Barcelona / Marc Asensio Clupés. EPC

¿Qué significa para los chinos los Juegos Olímpicos del 1992?

Muchos chinos conocieron Barcelona con las Olimpiadas del 92 y su emisión por la televisión. El Comité Olímpico Internacional y su presidente entonces, Juan Antonio Samaranch, promovieron exitosamente los Juegos Olímpicos, con mucho esfuerzo. Samaranch era muy buen amigo de los chinos. Además, en 2008 se celebraron las Olimpiadas en Pekín y entre las ciudades en que se han celebrado las olimpiadas hay un fenómeno muy interesante, se conectan muy estrechamente. Por eso Pekín está haciendo promoción de Barcelona y de España en China.

¿Qué metas o proyectos tiene el consulado chino para el próximo año?

El año 2025 es un año muy importante porque es el 20 aniversario del establecimiento de las relaciones entre China y España. Mi misión principal es promover la cooperación y el intercambio de forma integral. Vamos a hacer todo el esfuerzo por fortalecer las relaciones entre ambos países. Ya estamos trabajando para fomentar el intercambio cultural, empresarial, científico, educativo y especialmente entre los jóvenes. Personalmente y como cónsul de China, voy a ofrecer más servicio y apoyo a los residentes y a la comunidad china.

Uno de los planteamientos de Donald Trump es imponer más aranceles a China. ¿Cree que puede tener algún impacto en la comunidad china en Catalunya?

Es inaceptable y una acción irracional. Necesitamos pensar bien cómo fortalecer las relaciones entre diferentes países y cómo fortalecer la multipolarización del mundo y el desarrollo de la economía. Imponer más aranceles no es una solución. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la cooperación de ganancia compartida para promover una prosperidad común mundial.

