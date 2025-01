Los cinco detenidos en el desalojo de la antigua escuela Massana de Barcelona denunciarán a los Mossos por lesiones

Los cinco detenidos durante el desalojo de la antigua escuela Massana denunciarán a los Mossos por las lesiones sufridas durante las cargas y el arresto. Lo ha explicado Martí Abril, abogado de los jóvenes que se encuentran en la Ciudad de la Justicia a la espera de pasar a disposición judicial. Ha dicho que aparte de comparecer como investigados, también lo harán como denunciantes. Una cuarentena de personas se concentraron en el exterior del edificio con fotografías de las heridas y golpes que los participantes de la protesta sufrieron. Avisaron que el desalojo no les debilita y que la lucha continuará: "No ha terminado nada", afirmaron. Así, reivindicaron el derecho de la clase trabajadora a organizarse.

El abogado Abril ha asegurado que los jóvenes se encuentran en estado de 'shock' a la espera de comparecer ante el magistrado de guardia. Explicó que los cinco arrestados son miembros de la Organización Juvenil Socialista y indicó que todos ellos disponen de informes médicos que acreditan las lesiones sufridas por parte de la policía catalana. Por todo ello, ha anunciado que, aparte de declarar en calidad de investigados, también lo harán como denunciantes.

El letrado ha señalado que en los atestados policiales existe un conjunto de informes que acumulan varios antecedentes sobre la actividad de la Antiga Massana, lo que, desde su punto de vista “evidencia que la Brigada de Información del cuerpo de los Mossos se dedica a investigar todos los movimientos revolucionarios”. En este sentido, ha considerado que las detenciones son "una decisión política" del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para justificar la "militarización del Raval" y el "macrodispositivo" que se diseñó para desalojar el inmueble.

Apoyo a los arrestados

Una cuarentena de personas se han concentrado en el exterior de la Ciudad de la Justicia para apoyar a los detenidos en el marco del desalojo. Ariadna Garcia, portavoz de la Antiga Massana, ha lamentado los hechos y ha insistido en que el desahucio fue "ilegal y sustentado en mentiras y difamaciones". En este sentido, ha cargado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el resto de políticos a los que responsabiliza de los hechos: "Son muy valientes para firmar papeles y levantar teléfonos, pero no para enfrentarse cara a cara con la gente a quienes pretenden humillar y saquear”, ha lamentado.

Consideró que si se decidió acabar con la Antiga Massana es porque fue "un símbolo y una muestra de la potencia que la ciudadanía tiene cuando se organiza". Asimismo, ha dicho que el desalojo no les debilita y ha advertido que "la dictadura de políticos y empresarios no durará eternamente". Por todo ello, ha señalado que no se quedarán de brazos cruzados y que la lucha continuará: "No ha terminado nada", espetó la portavoz del colectivo.

La portavoz de la Organización Juvenil Socialista, Judit González, ha explicado que hay unos 80 heridos, dos de ellos de gravedad, fruto de las protestas de la mañana y la tarde. Concretó que los heridos más graves son dos personas que recibieron un golpe en la cabeza y otra que se rompió y el brazo y que está pendiente de una posible intervención quirúrgica.