Carmena y Collboni piden que la democracia demuestre de nuevo que es el sistema más útil

Manuela Carmena fue una política peculiar. Quedó claro durante su etapa como alcaldesa de Madrid, entre 2015 y 2019. A los ciudadanos les gustó su estilo, pero no lo suficiente: un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox hizo alcalde a José Luis Martínez-Almeida, en el cargo desde hace cinco años. Pero, a sus 80 años, la heterodoxia de Carmena ya no va a desaparecer, como se ha visto en el debate que ha mantenido este miércoles con Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona. Hasta el punto que ha defendido que "a veces no importa perder las elecciones", si es por impulsar proyectos que aunque sean impopulares también traen beneficios a los ciudadanos.

Lo dijo cuando hilvanaba una reflexión mucho más amplia sobre la necesidad de que la democracia vuelva a demostrar que es el sistema más útil. La excusa, tanto de ese análisis rompedor para un político actual como de la presencia de Carmena en Barcelona, fue la presentación de un libro titulado 'Los papeles de Tierno Galván', escrito por Àlex Masllorens e impulsado por la Fundación Catalunya Europa. Si, los tiempos del 'viejo profesor', como recordó Collboni, fueron "fundacionales para la democracia", los actuales se les parecen porque el auge de movimientos populistas y extremistas vuelven a poner en duda el sistema.

"Aquella generación estrenaba y refundaba la democracia en España. Hoy, en esta marea neoautoritaria que barre el mundo, los demócratas tenemos que rearmarnos. Tierno Galván decía que la democracia es ante todo confianza, y el autoritarismo es sobre todo desconfianza. La confianza hay que ganarla con unas instituciones serias y transparentes, porque la desconfianza seca el alma y destruye la conciencia”, citó el alcalde de Barcelona a Tierno.

Donación a la biblioteca Arús

El libro que ha escrito Masllorens es un curioso volumen que recoge muchos documentos del archivo de Tierno Galván, que su hijo donó a la biblioteca Arús de Barcelona, como recordó la presentadora del acto, la periodista Neus Tomàs. En esas páginas se comprueba la rivalidad que mantuvieron las dos grandes ciudades de España en la Transición y en los años inmediatamente posteriores, y la relación a veces complicada entre Tierno y Narcís Serra -primero- y Pasqual Maragall después. Pero también la colaboración leal que mantuvieron siempre.

Como recordaba Maragall, Tierno contribuyó a "desarmar la idea irracional que barcelonismo y madrileñismo son sentimientos y opciones opuestas". Collboni añadió: "Esa es la clave de todo: con Tierno, Madrid y Barcelona tuvieron una gran relación, que me atrevo a decir que no se recuperó hasta que Carmena fue alcaldesa de Madrid y Ada Colau de Barcelona".

Carmena estaba allí para certificarlo. Pero, sobre todo, para defender una manera de hacer política radicalmente opuesta a la actual. Y también, un poco, para reivindicarse. "Yo quise cambiar la idea de lo que es ser alcalde de una gran ciudad. No hemos cuidado la democracia. Cuando hice Madrid Central, casi al final de la legislatura, algunos se extrañaron. Lo que importa de la política no es conseguir el voto, sino mejorar la vida de los ciudadanos. Si estamos demasiado encajados vivimos un discurso que es un veneno. Resta credibilidad", afirmó.

Resultados

En su defensa de otra manera de hacer política arremetió contra los debates actuales, en los que los políticos se insultan, y subrayó la importancia de "tomarse en serio" la democracia. "¿Cómo puede ser que un político diga que él lo hace todo bien y el rival todo mal? Parece de parvulario, no es serio, no es útli. El tema no es la confianza que se pedía en la democracia de la época de Tierno, ahora se piden resultados. La gente no quiere discursos vacíos. Se acaba de publicar una ley muy importante de la justicia, que dice que antes de ir a un juicio civil hay que recurrir a medios alternativos, como la conciliación o la mediación. Pues eso estaba dicho desde la Constitución de Cádiz", recordó Carmena.

En la misma idea de regeneración abundó Collboni, cuando dijo que "la democracia se empieza a defender en el barrio" y que "por eso es importante estar en contacto con la gente". Añadió que él ve últimamente a "gente que se ha desacomplejado, que aprovecha las dificultades para hacer discursos xenófobos, muy agresivos". También el autor del libro apeló a esa manera diferente de hacer las cosas cuando dijo que, si bien Tierno Galván "tendría hoy problemas con las redes sociales", porque solía dar "zascas" a sus rivales, también contribuiría mucho a mejorar el tono del debate. "Indudablemente creo que necesitaríamos volver a tener figuras de este tipo. Me revienta que digan que todos los políticos son iguales", dijo Masllorens.