Desalojada la Antiga Massana de Barcelona: local vacío, cinco detenidos y una treintena de heridos

El Ayuntamiento de Barcelona ha desalojado este martes por la mañana la Antiga Massana, local del Raval ocupado desde 2020 por colectivos sociales que albergaba personas vulnerables y actividades comunitarias. Agentes de la Guardia Urbana, con apoyo de los Mossos d'Esquadra, han desplegado un dispositivo alrededor de las 07h para recuperar la posesión del inmueble, situado en la plaza Gardunya, tras haber obtenido autorización del juzgado de lo contencioso-administrativo número 17.

En mayo ya hizo lo mismo con La Tancada, otro edificio ocupado a pocos metros. En octubre el consistorio lo intentó sin éxito con la Antigua Massana sin éxito, por la resistencia de los activistas movilizados. Entonces solicitó una orden judicial para ejecutar el desalojo, que ha llegado este martes. Fuentes policiales indican que no han hallado a nadie en la finca cuando los agentes han entrado de madrugada, han blindado la entrada con furgonetas y han cerrado los accesos a la plaza para impedir la llegada de grupos de apoyo.

No obstante, la concentración de numerosos activistas en la calle Hospital ha puesto en jaque el cordón policial. Según la Guardia urbana de Barcelona, al mediodía continuaban concentradas unas 250 personas en la zona de la Antiga Massana. Al intentar saltar el cordón para entrar en la plaza Gardunya, los antidisturbios de los dos cuerpos han llevado a cabo duras cargas policiales. El enfrentamiento ha derivado en escenas de tensión y violencia, como golpes de porra a los manifestantes e incluso una patada voladora de un activista a mossos desde el techo de un furgón policial.

La intervención se ha saldado con cuatro hombres y una mujer detenidos por "sobrepasar la línea policial", según los Mossos d'Esquadra, que además contabilizan 19 agentes heridos leves por contusiones. El colectivo de apoyo a los ocupantes ha recontado "decenas" de activistas "heridos" y "un chico con la cabeza abierta por un golpe de porra". Asimismo, han convocado a los simpatizantes a una manifestación vespertina con inicio en la Rambla del Raval: "Hoy no termina nada", han advertido.

Batlle defiende la actuación

El teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha comparecido a mediodía para valorar el dispositivo. "No ha habido una desocupación, sino una recuperación de este espacio por parte de la Guardia Urbana y de los servicios municipales", ha defendido. "Es el punto y final de un expediente que se inició en 2021 con el objetivo de recuperar este equipamiento que, recordamos, estaba siendo ocupado de manera ilegal", ha añadido. En cuanto a las cargas policiales por parte de antidisturbios de la Guardia Urbana, que han sido históricamente objeto de controversia política por las competencias limitadas que tienen toda policía local, Batlle ha argumentado que "la preservación del patrimonio municipal corresponde a la Guardia Urbana" y que, en este caso, los Mossos d'Esquadra participaban como colaboradores.

El edificio forma parte del conjunto medieval del antiguo hospital de la Santa Creu. "Hemos expresado en muchas ocasiones la voluntad de tirar adelante un proyecto para reforzar los nuevos usos públicos de este recinto y cambiar las dinámicas de su entorno", ha recordado Batlle. "Hemos de reiterar y repetir que los intereses de unos pocos no deben estar por encima del interés general", ha argumentado. "En las próximas semanas anunciaremos el conjunto de actuaciones que, a medio y largo plazo, se llevarán a cabo. Queremos preservar los usos académicos, culturales y comunitarios, y lo haremos con la voluntad de encajar las necesidades del barrio y de sus entidades", ha adelantado.

En este sentido, el edil ha asegurado que el consistorio no permitirá una reocupación del inmueble y ha rechazado la mediación previa que le exigían entidades del distrito: "Ya dijimos que no habría diálogo mientras continuara la ocupación. Invitamos a que se retiraran del espacio, y a partir de ahí podríamos haber hablado. Ya no es el caso". En cuanto al destino de los variados objetos recogidos del interior la Antiga Massana, Batlle ha explicado que serán devueltos: "Hemos estado en contacto con la escuela y lo que era de la escuela está a su disposición. El resto de pertenencias están en almacenes municipales y se devolverán a los legítimos propietarios cuando acrediten la propiedad de los bienes".