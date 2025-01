54 solicitantes por cada piso en alquiler y otras cuatro cifras impactantes de la vivienda en Barcelona

El año 2025 ha comenzado con los precios de alquiler y venta al alza en Barcelona, según datos de los principales portales inmobiliarios, en un contexto marcado por una demanda cada vez mayor y un estoc más pequeño e insuficiente. Esta falta de oferta sigue empujando los precios hacia arriba, pese a la bajada de los tipos de interés hipotecarios y a la limitación de los precios del alquiler, que de momento muchos propietarios no aplican, o eluden llevando sus viviendas al mercado de alquiler de temporada. Estos son algunos de los más recientes y alarmantes datos del sector:

No son los peores datos de España, pero sí es especialmente grave teniendo en cuenta que, según el mismo portal, Barcelona es la ciudad con los alquileres más caros del Estado en estos momentos.

Otro informe de este enero sobre precios, sitúa a Barcelona en la cima de precios, con 23,4 euros el metro cuadrado en los anuncios de Idealista. Aunque el precio de los anuncios no es el de la firma de contratos, su media sí marca la evolución respecto a periodos anteriores. Y constata que pese a la limitación de rentas fijada por la ley de vivienda y aplicada en la capital catalana, los precios de su oferta han crecido un 13,9% en los últimos 12 meses. Y un 4,4% en el último trimestre. Se deben tanto a la no aplicación de la limitación (que hasta ahora no contaba con régimen sancionador aplicable), como al trasvase de viviendas al mercado de habitaciones y de alquiler de temporada, con mercado libre. Por distritos, el Eixample encabeza las subidas con un 15,6%.