Antiga Massana: última hora del desalojo en Barcelona y el dispositivo policial, en directo

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha dado su respaldo al operativo en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Los okupas no son bienvenidos en Barcelona. El PP consigue que el ayuntamiento mueva ficha y desaloje de okupas la Massana. Todavía quedan otros 21 edificios municipales okupados que debemos recuperar urgentemente para la ciudad, empezando por Can Vies. No pararemos hasta que Barcelona sea una ciudad anti okupas".