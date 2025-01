"Mucha gente se fue del barrio": vecinos del Carmel recuerdan el hundimiento que marcó su historia

Este lunes se cumplen dos décadas del hundimiento de las obras del metro del Carmel, un suceso que marcó la historia del barrio y que todavía hiere a sus vecinos. Aunque no hubo un solo muerto, el derrumbe dejó sin hogar a más de 1.200 personas durante meses, que se vieron de repente viviendo en hoteles o en casas de familiares, en un ambiente marcado por el miedo a que volviera a pasar y se fueran cayendo edificios. "Mucha gente se fue del barrio", afirma Antonio, que vivió la tragedia de primera mano y cuenta su historia a EL PERIÓDICO. En su mente su recuerdo siempre estará vinculado al nacimiento de su nieto. Cuando volvió de la clínica, ya no pudo entrar en su calle. "¿En qué calle vive? Porque si vive en esta ya no entra", le dijo la policía.

Era el 27 de enero de 2005 cuando se produjo un corrimiento de tierras en las obras de ampliación de la línea 5 del metro, que provocó un agujero de 18 metros de diámetro y 35 de profundidad, en la manzana delimitada por las calles Sigüenza, Conca de Tremp y Llobregós y el pasaje de Calafell. A pesar de la herida y el mal recuerdo que dejó, Antonio asegura que "el socavón, que estuvo de seis a ocho años cerrado", sirvió para algo bueno. "Ha beneficiado a mucha gente que no tenía porque beneficiar porque vivían más arriba y allí no pasó nada", afirma en referencia a cómo ve que ha mejorado el barrio. El suceso puso en alerta a las administraciones, aunque él lo relativiza. "Tuvieron un descuido por lo que sea. No calcularon bien y ya está". A otro vecino, Josep, le indigna más. "¿Es que no se dieron cuenta que esto era un terreno falso?".

"Dos personas murieron del disgusto"

"Fue muy fuerte, muy fuerte", recuerda Josep, vecino del Carmel desde que llegó en 1967. "Aquí no murió nadie pero yo conocí a una señora y a otro señor que murieron del disgusto que tuvieron". Eran personas mayores que habían vivido toda la vida en el barrio. Josep recuerda especialmente la afectación el suceso tuvo en el mercado. "Ha perdido mucho, mucha gente se ha ido y ahora los jóvenes compran en el supermercado". Asegura que muchas personas se quedadon con el miedo en el cuerpo por si volvía a pasar, hasta el punto que les impedió seguir viviendo en el barrio y se marcharon. Aun así, constata que el barrio ha sufrido una mejora evidente, sobre todo en la movilidad. "No teníamos nada. Yo trabajaba en Sarrià y para ir hasta allí tardaba una hora y cuarto. Ahora voy en 20 minutos, con metro y autobús".

"No nos afectó, ni a nosotras ni a ningún familiar, pero da igual. Nos sigue afectando", explica a este diario María Jesús. "¡Ponte en el caso!". Se ha encontrado con Loli y Mari, una de ellas se ha resbalado por la lluvia, justo en la salida del metro. Para ellas, el barrio no ha mejorado en estos años. "Tendrían que arreglar las calles, que nos estmos cayendo cada dos por tres. Estas bajadas son tremendas", lamenta Mari. Sin embargo, reconoce que el metro les va muy bien, les ofrece buena combinación, también con los buses. "Pero es que las calles nos matan porque nos vamos cuesta abajo".

"Lo pasamos mal para nada"

Nuri fue una de las afectadas. "Nos encontramos toda la familia enganchada: el piso, el almacén y la tienda. A mi me cogió la tienda y el almacén, la casa no porque estaba más arriba", precisa. A sus padres les cogió a las puertas de jubilarse. "Mira qué jubilación tuvieron". Su padre fue una de las personas que avisó de las grietas que empezaba a ver el almacén. "Alguna cosa pasaba en la calle Calderón". La sospecha le duró días hasta que finalmente se produjo el hundimiento. "Lo pasamos mal para nada", lamenta. Para ella, se hizo "una división muy grande entre vecinos y comerciantes" y todavía no les han reparado el disgusto.

"Se llevó la dignidad de un barrio"

"Lo que se tragó no fueron solo calles y casas, se llevó vidas enteras, sueños, la dignidad de un barrio que ya venía herido de tantas batallas", lamenta Frank Pebrett, vecino del Carmel, en una carta publicada en El Periódico. Para él, "el socavón no fue un accidente", sino "el resultado de mirar hacia otro lado" y de ignorar a los que siempre han vivido "en los márgenes de la ciudad". "Aquí no hubo justicia. No hubo responsables. Solo silencio. Y ese silencio pesa más que los escombros que nos arrasaron, relata.