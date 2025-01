Miquel Flamarich: “Es irrisorio que solo figuren unos cientos de barceloneses en los procesos participativos”

Doctor en Geografía urbana y ordenación del territorio y licenciado en Historia, Miquel Flamarich ha publicado ‘Democràcia i ciutat (Barcelona 1975-2017)’ [Edicions del 1979], un “análisis crítico” sobre “municipalismo revolucionario en el siglo XXI”. En la línea de la CUP, donde milita, denuncia que la posibilidad de una participación real por parte de la ciudadanía no llegó a materializarse con la llegada de los ayuntamientos democráticos y sostiene que aunque los gobiernos que ha tenido la capital catalana se han denominado de izquierdas la ciudad resultante podría ser la de alcaldes de la derecha.

Para empezar por el principio, ¿qué es la democracia?

La democracia es la capacidad de las personas, individual y colectivamente, de decidir su presente y su futuro.

¿Y ese concepto se ha desarrollado alguna vez por completo en algún lugar?

Nunca, en ningún sitio.

No es un punto de partida muy estimulante.

Siempre ha habido una sociedad de clases en la que una ha tenido el poder y ha adaptado los sistemas políticos a sus necesidades. Marx lo explica en ‘La acumulación originaria de capital’ y es lo que da pie al materialismo histórico y la interpretación de la historia.

Entre el objetivo que daría cumplimiento al concepto de democracia y lo que hemos tenido habrá habido intensidades variables.

Y tanto. Si ahora leyésemos los clásicos de la democracia liberal, que nacieron con el concepto de Estado-nación, serían considerados unos radicales de la democracia, porque consideraban que esta solo es posible en la proximidad, en la capacidad de las personas de decidir. Serían miembros de partidos de extrema izquierda, los que defienden la democracia directa, la asamblea, el consenso, la capacidad de los vecinos de decidir sobre su barrio.

Flamarich, en uno de los laterales de la plaza de la Vila. / Jordi Otix

Si la democracia es participación, ¿qué grado de democracia hay en Barcelona?

En Barcelona, como en cualquier ciudad neoliberal, hay poca democracia: votar cada cuatro años es un ejercicio para mantener las estructuras de poder. El ayuntamiento forma parte del aparato del Estado y está pensado y regulado para que los vecinos no puedan decidir nada.

"En Barcelona, como en cualquier ciudad neoliberal, hay poca democracia: votar cada cuatro años es un ejercicio para mantener las estructuras de poder"

Un vecino de Barcelona puede votar y puede participar en el destino de parte de los presupuestos.

Sobre una cantidad ridícula (30 millones de un presupuesto total de 3.800 millones en 2024). Además, cualquier persona que entre en la web Decidim.Barcelona y mire los proyectos participativos verá que en algunos no participa nadie y en otros, solo cientos de personas. En una ciudad de 1,7 millones de habitantes. Es irrisorio.

Cuando llegó Ada Colau a la alcaldía, para mucha gente fue un momento de cambio revolucionario.

Con el primer gobierno de Colau, el movimiento vecinal demostró que estaba contento. Lo veía como un avance tras el gobierno del alcalde Xavier Trias, la entrada de fuerzas nuevas de izquierda con posibilidad de cambiar las cosas. Pero después de los primeros 100 días, cuando apoyó el Mobile World Congress que había dicho que no apoyaría y cuando no tuvo en cuenta a los movimientos vecinales ni a la PAH en temas de vivienda, demostró que no había entrado en el ayuntamiento para cambiarlo. En sus ocho años no cambiaron las cosas. En la CUP también teníamos esperanzas pero las perdimos: Colau empezó a separar la institución de los vecinos. Los Comuns se integraron dentro del sistema y empezaron a gestionar, no a promover un cambio.

De 1975 hasta ahora, ¿cuándo el vecino de Barcelona ha tenido más opciones de participación?

Durante la denominada transición democrática, hasta pasadas las primeras municipales, celebradas en 1979. Todos los partidos políticos que no venían del franquismo defendían la supresión de la provincia, transformación de los ayuntamientos en democráticos, participación directa de los vecinos, comisiones de control, rendición de cuentas. Y no hicieron nada.

"Tras sus primeros 100 días, Colau demostró que no había entrado en el ayuntamiento para cambiarlo"

¿Se acabó en 1979?

No llegó a empezar, porque entendieron que votar, que los concejales fueran elegidos en unas elecciones, ya era transformar un ayuntamiento franquista en uno democrático, cuando los ayuntamientos son una estructura impuesta por el Estado desde el Decreto de Nueva Planta, que luego se matizó con la división provincial de 1833 y el decreto provisional de 1835 de arreglo de los ayuntamientos.

¿Y los consejos de barrio y de distrito?

No deciden nada. Los vecinos van, se quejan, exponen sus demandas. Pero es que en los plenos tampoco. En 2016, la CUP propuso la elección directa de los consejeros de distrito. Se aprobó. No se ha cumplido.

"Si coges Barcelona, gobernada 40 años por gobiernos autodenominados de izquierda, y cualquier otra ciudad que haya sido gobernada por partidos de derecha no hay diferencias sustanciales"

En su libro afirma que los gobiernos que ha tenido Barcelona en las primeras décadas tras el franquismo “se autodenominaron de izquierda”.

La prueba del algodón es que si coges Barcelona, que ha estado 40 años gobernada por gobiernos autodenominados de izquierda, y cualquier otra ciudad que haya sido gobernada por partidos de derecha no hay diferencias sustanciales. Quizá los gobiernos de Barcelona fueran de izquierdas pero sus políticas, no.

Cita los Juegos de 1992 como un factor decisivo en el modelo de ciudad.

Hay un cambio. Los primeros concejales elegidos en 1979 tienen una gran preocupación por la organización de la ciudad. Ven que hay un desbarajuste: no coinciden los distritos municipales con los de Correos, los de policía. Encargan trabajos a gente muy buena para organizar bien Barcelona. Una de las cosas que las asociaciones de vecinos subrayan, y el PSC y el PSUC lo llevan en sus programas, es que la ciudad tiene que estructurarse en distritos o barrios pequeños, de 25.000 personas, máximo 30.000, porque si no, no hay interrelación. Y la cosa acaba con macrodistrictos de 150.000 vecinos. Entre los estudios de buenos profesionales, geógrafos, y las conclusiones políticas, hubo un cambio de modelo. Una de las causas de este cambio es la concepción de ciudad-evento, de ciudad mercantilizada, que vivió la operación olímpica y luego una menos afortunada, el Fòrum 2004. Una ciudad inspirada en las exposiciones internacionales, en el Congreso Eucarístico. Una trayectoria que se ha seguido hasta hoy.

"En 1979 se concluye que la ciudad debe estructurarse en distritos o barrios pequeños, de máximo 30.000 personas, y la cosa acaba con macrodistrictos de 150.000"

Saltando a 2025, el emblema de la gestión del alcalde Jaume Collboni es el ‘Pla Endreça’, que sitúa el civismo, el orden, como prioridad.

Hay algo fundamental: si coges a cualquier vecino y le dices que en esta plaza dura pondrás árboles, prohibirás los coches y harás un parque infantil, todos estarán de acuerdo. Es una mejora. Pero si lo haces sin la complicidad de los vecinos, sin proteger los alquileres de esos vecinos, sabes que en cinco años ninguno seguirá viviendo en esa plaza, o en Consell de Cent, y los tenderos habrán cerrado. El ‘Pla Endreça’ no es un plan pensado para los vecinos, si no para modelar una ciudad que los expulsa. Entre esto y la turistificación nos van echando.

¿El turismo afecta a la democracia del ciudadano?

Tendría que haber una protección de los derechos de los ciudadanos que afectaría a los pisos vacíos y turísticos, y habría menos oferta turística y más para los habitantes de la ciudad.

Collboni ha anunciado que cerrará todos los pisos turísticos cuando la regulación de la Generalitat se lo permita, en 2028, si sigue como alcalde.

Si se hiciera, sería muy positivo. Si cerrase los ilegales y las residencias de estudiantes que sirven de hoteles a turistas de larga duración, todavía sería más positivo.

"El turismo necesita escenografía: una ciudad solo con turistas y sin actores secundarios pierde mucho"

¿La ciudad turística tiene vuelta atrás?

Sí. Y creo que la tendrá de forma bastante inmediata porque es insostenible. Una ciudad de 1,7 millones de habitantes que recibe cada año 15 millones de turistas y 15 millones de visitantes (los que no pernoctan en la ciudad) más los nómadas digitales o 'expats'. Se está vaciando la ciudad de vecinos, y el turismo necesita escenografía: una ciudad solo con turistas y sin actores secundarios pierde mucho. Es como una película en la que solo salgan paisajes. No lo digo yo, lo dijo el sociólogo Dean MacCannell. Otro factor importante es la resistencia de la gente. Cuando en 1897 se incorpora a Barcelona los municipios colindantes: Sants, Sant Martí Provençals, Gràcia. Lo primero que hace el ayuntamiento es cambiar los nombres por números. Pero hoy en día la gente de Gràcia se identifica como de Gràcia y la gente de Sants como de Sants. No han podido unificar, centralizar, la ciudad. Porque las personas crean sus espacios sociales, de lucha, y eso es la resistencia popular y no podrán acabar con ella.

Suscríbete para seguir leyendo