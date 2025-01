Este es el mapa del vino de la hostelería de lujo de Barcelona

Barcelona vuelve a ser el epicentro del mundo enológico con la segunda edición del Hotel Wine Fest. Este evento, que precede a la Barcelona Wine Week, es mucho más que una simple cata de vinos. Se trata de un viaje sensorial que une la excelencia de la hostelería de lujo con la riqueza de las Denominaciones de Origen (DO) más prestigiosas de España. Durante dos semanas, ocho hoteles emblemáticos de la Ciudad Condal se transformarán en embajadores de ocho DO, ofreciendo una experiencia enogastronómica única. Un mapa del vino que invita a locales y visitantes a descubrir la diversidad y la pasión que se esconden detrás de cada botella.

Ocho Hoteles, ocho DO

Del 20 de enero al 4 de febrero, la hotelería de lujo de Barcelona abre sus puertas a la cultura del vino. Cada uno de los ocho hoteles participantes se ha asociado con una DO, creando una simbiosis perfecta entre los vinos, la gastronomía y el ambiente de cada establecimiento. El Palace Barcelona, un referente del lujo clásico, se convierte en el embajador de la DO Cava, resaltando la tradición y la versatilidad de los espumosos catalanes. El Cotton House Hotel, con su elegancia colonial, presenta la frescura y vitalidad de los verdejos de la DO Rueda. El Majestic Hotel & Spa se entrega a la intensidad de los tintos de Bobal de la DO Utiel-Requena, mientras que el Monument Hotel celebra los vinos mediterráneos de la DO Alicante.

El Mandarin Oriental, Barcelona nos ofrece una ventana a los vinos blancos y dulces de la DO Valencia, mientras que el Grand Hotel Central se sumerge en la robustez de los tintos de la DO Jumilla. El Kimpton Vividora Hotel, con su estilo moderno y cosmopolita, eleva la expresión de la Monastrell de la DO Yecla, y el Hotel Neri Relais & Châteaux, un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad, nos descubre la singularidad de la DO Bullas. Cada hotel se convierte en un destino vinícola, invitando a los visitantes a sumergirse en la historia, las tradiciones y los sabores de cada DO.

Un festín de sabores

La experiencia del Hotel Wine Fest no se limita a la cata de vinos, sino que se extiende a la gastronomía. Cada hotel ha diseñado una tapa o platillo inspirado en las raíces culinarias de la región vitivinícola de su DO asociada. Además, se ofrece un menú degustación de seis tiempos armonizado con los vinos participantes, una propuesta que fusiona la alta cocina con la excelencia vinícola. Este viaje sensorial se puede disfrutar sin reserva previa en el caso de las tapas, mientras que los menús degustación requieren reserva en la web del evento.

Pero el Hotel Wine Fest no solo celebra el placer del vino y la comida, sino que también incorpora un componente solidario. Los asistentes pueden añadir una “propina solidaria” al reservar, cuyos fondos se destinan íntegramente a World Central Kitchen, la ONG que brinda ayuda alimentaria en emergencias. Esta acción solidaria es un reflejo del compromiso social del evento, que busca generar un impacto positivo en la comunidad, apoyando a organizaciones que trabajan por el bienestar de los demás.

Esta edición del Hotel Wine Fest tiene un carácter especial al dar protagonismo a las Denominaciones de Origen de la Comunidad Valenciana. Este gesto es un homenaje a las regiones afectadas por la reciente DANA, destacando la resiliencia de sus gentes y la calidad de sus vinos. Las DO Utiel-Requena, Alicante y Valencia se presentan con orgullo en el evento, demostrando que la adversidad no ha mermado su compromiso con la excelencia y la pasión por la vitivinicultura. El festival es una forma de apoyar a las comunidades afectadas y poner de relieve la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles.

Las propuestas gastronómicas del festival compiten por el Premio Maridaje Alimentos de España, otorgado por un jurado profesional, y por el reconocimiento del público, que puede votar su experiencia favorita en la web del evento. Este incentivo añade un componente lúdico y participativo al festival, involucrando a los asistentes en la elección de los mejores maridajes. Los votantes, además, participan en el sorteo de un set exclusivo para amantes del vino, cortesía de Move Your Wine. La ceremonia de clausura y entrega de premios el 5 de febrero, en el marco de la Barcelona Wine Week, cerrará esta edición del Hotel Wine Fest con una celebración de la excelencia enogastronómica.