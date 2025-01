José Elías se une a una patrulla ciudadana para "cazar carteristas" en el metro de Barcelona

El conocido empresario catalán José Elías, uno de los hombres más ricos de España, ha decidido sumarse por un día a la actividad de la 'Patrulla Ciudadana Barcelona'. Este grupo de ciudadanos voluntarios recorre la red de metro de la capital catalana con el objetivo de combatir los robos, señalando a los carteristas con gritos y silbatos, y advirtiendo a los viajeros sobre su presencia. Además, los miembros de esta patrulla intentan impedir que estos ladrones multirreincidentes actúen, instándoles incluso a bajar de los trenes.

En su canal de YouTube, Elías ha publicado un vídeo titulado "Fui a cazar carteristas en Barcelona", en el que documenta su experiencia con esta peculiar iniciativa ciudadana. Durante el recorrido, el empresario conversa con los miembros de la patrulla sobre la problemática de los robos en el metro y la sensación de impunidad con la que actúan los delincuentes reincidentes. En el vídeo, Elías opina: "Yo creo que deberíais ser una de las ONG subvencionadas de este país. Deberíais tener una subvención del Ayuntamiento por hacer el trabajo que ellos son incapaces de hacer, y también deberíais tener seguridad proporcionada por las administraciones públicas, sin ninguna duda".

Hacia el final del vídeo, Elías ofrece consejos desde su perspectiva empresarial a los miembros de la patrulla, que realizan esta actividad de forma voluntaria y sin ánimo de lucro. Así, anima a los voluntarios a pensar en cómo escalar su proyecto: "Si no se le mete limonada, el tema no cambia. Vais a estar aquí dando vueltecitas, que está bien, pero hay que subir la apuesta. Tenéis un proyecto de p* madre, pero tenéis que saltar el escalón, porque si no, estáis en el bucle de la rata. (...) Vais a tener muchas privadas y el proyecto lo podéis escalar, pero lo tenéis que poder escalar con control. Vamos a ver si esto le damos un empujón y lo hacemos un poco viral. A ver qué se lía".