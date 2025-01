"Tendremos que encontrar 178 millones": Los entresijos de la prórroga presupuestaria de Barcelona para 2025

El Ayuntamiento de Barcelona necesitará 178 millones de euros si quiere cumplir con el presupuesto que el gobierno de Jaume Collboni planteó para 2025, finalmente sometido a una prórroga presupuestaria tras el desencuentro con los Comuns para dar luz verde a las cuentas municipales. Al consistorio no le queda otra que gestionar esta prórroga del presupuesto de 2024 usando todos los instrumentos legales para introducir modificaciones y partidas que le permitan garantizar la estabilidad presupuestaria y cumplir con los objetivos fijados en el proyecto de presupuestos para este año.

"Tener una prórroga nos complica la gestión municipal, pero no cambia el plan de inversión que teníamos previsto. Nuestro objetivo es cumplir con el plan de inversiones y con los compromisos con ERC", ha asegurado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en declaraciones a los periodistas este viernes. Tras anunciar este lunes que el gobierno cerraba la negociación presupuestaria con los Comuns y consolidaba la prórroga que Collboni ya firmó en diciembre, Valls ha detallado los entresijos de lo que supone esta prórroga de las cuentas para las arcas municipales.

"Tendremos que encontrar 178 millones de euros". Este es el punto de partida de la prórroga presupuestaria. Son los millones de menos en gastos no financieros respecto al presupuesto planteado por el gobierno municipal (un 4,75% menos). Respecto a la prórroga del 2024, son 142,7 millones menos, un 3,8%. El PSC decidió no someter su proyecto a votación al constatar el desencuentro con los Comuns y la falta de apoyos suficientes para que prosperara.

No afecta a los ingresos

El ayuntamiento tendrá que obtener estos millones que contempla en su proyecto para 2025 mediante los ingresos, que Valls no duda en que los tendrán y que irán incorporando a las partidas de gasto o ingresos que determine. La fuente de los ingresos serán aportaciones del Estado, recaudaciones, el remanente de tesorería y un fondo de contigencia de 90,6 millones de euros.

Para adaptar la prórroga al presupuesto de 2025 e impulsar los proyectos previstos, tendrá que acreditar que cuenta con el dinero necesario antes de realizar una modificación de crédito, que en algunos casos pasará por la comisión de gobierno y en otros requerirá su tramitación en el pleno, donde será necesario el consenso político para incorporar mayores ingresos recaudados, participación en los ingresos del Estado, o cualquier otra cuestión que se requiera.

No prevé paralizar ningún proyecto

El gobierno municipal tiene claro que la prórroga de los presupuestos no imposibilitará impulsar proyectos. De hecho, tampoco prevé paralizar ninguno que esté ya en marcha. Sus tres objetivos son poder garantizar la estabilidad presupuestaria y que no se genere déficit, cumplir con la norma de gasto y un ahorro bruto del 15%. Endeutarse es una opción que el ejecutivo local no ve como "una solución". En ese sentido, Valls ha insistido en que hay instrumentos suficientes, como el remanente de ejercicios anteriores, que actualmente alcanza los 700 millones de euros.

El ayuntamiento "tiene experiencia"

Valls ha subrayado que el Ayuntamiento de Barcelona "tiene experiencia" en gestionar prórrogas. Desde 2010, ha usado este mecanismo ocho veces: una en el gobierno de Xavier Trias, dos con Ada Colau y dos más con Collboni. Por eso, el teniente de alcalde ha querido remarcar que la modificación de crédito de este año será menor a la que ha habido años atrás. Por ejemplo, en 2013 hubo una modificación de crédito de 223 millones de euros (el 11,35% del presupuesto prorrogado) y en 2016 el porcentaje fue incluso mayor: del 16,33% con una modificación de crédito de 372 millones de euros.

Ante este escenario, el teniente de alcalde ha pedido al resto de formaciones políticas del consistorio seguir "con la cultura" que ha habido siempre para "poder gestionar las prórrogas de manera correcta y poder cumplir con los objetivos que piden los vecinos". Dado que algunas de las modificaciones de crédito tendrán que pasar por el pleno, el consenso político será imprescindible para dar garantizar la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento.