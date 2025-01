"Barcelona pierde identidad": comerciantes y oposición reclaman blindar tiendas emblemáticas como la perfumería Regia

"Han sido unos años magníficos". Con estas palabras se ha despedido este viernes de sus clientes la perfumería Regia, al anunciar que bajará la persiana de su histórico local en el 39 de paseo de Gracia, tal como avanzó EL PERIÓDICO. "Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este recorrido", han añadido en una nota informativa, donde se han acordado de "clientes, distribuidores amigos" y de su personal. Aunque Regia haya decidido "dejar la venta desde el mostrador" a partir del 31 de enero, tras casi un siglo de actividad, su servicio en línea continuará operativo.

La noticia ha levantado reacciones de distintos ámbitos. Por un lado, representantes del comercio de la ciudad lamentan una pérdida tan simbólica. Y, por otro lado, partidos de la oposición instan al gobierno de Jaume Collboni a que el Ayuntamiento de Barcelona ayude más y mejor a los establecimientos históricos. Preocupa también el museo de perfumes que alberga la Regia, cuyo destino por ahora se desconoce.

Presión política

"Cada cierre de un comercio emblemático o singular es un escalón menos de la escalera que nos conecta con nuestro pasado", ha asegurado Elisenda Alamany, presidenta del grupo municipal de ERC. Para la edil republicana, que baje la persiana un local como el de la Regia, que "ha sido un referente cultural, comercial y social", es "una alerta sobre el modelo de ciudad que queremos para el futuro". Alamany asegura que las medidas aplicadas hasta ahora para proteger los comercios emblemáticos "han sido insuficientes" y por ello anuncia que en el próximo plenario municipal, que se celebrará el próximo viernes 31 de enero, "ERC Barcelona llevará un ruego para que el gobierno municipal impulse todos aquellos mecanismos necesarios" para proteger este tipo de negocios. "Barcelona tiene que seguir siendo Barcelona", ha apuntado la concejala.

El local de Perfumerías Regia en Paseo de Gracia, en una imagen de archivo / Ferran Nadeu

Por su parte, el concejal responsable del ámbito de cultura de Junts per Barcelona, Joan Rodríguez, ha lamentado "profundamente" el cierre de la perfumería Regia y se ha mostrado especialmente preocupado por el fondo del Museu del Perfum, ubicado en la misma tienda del paseo de Gràcia. Rodríguez ha asegurado que su grupo municipal dirigirá una pregunta al gobierno de Jaume Collboni para "interesarse desde ahora mismo por el futuro por este fondo" que, defiende, "no se puede perder en ningún caso". El concejal también ha lamentado que no se trate de "un caso aislado" y ha querido recordar el reciente anuncio del cierre de la mítica librería Sant Jordi de la calle Ferran.

"Barcelona pierde identidad"

La noticia también ha disparado las alarmas entre las diferentes asociaciones de comerciantes de Barcelona. Lluís Sans, presidente de l’Associació Passeig de Gràcia, ha lamentado profundamente la noticia. "Es una lástima", ha asegurado el también propietario de la prestigiosa tienda Santa Eulalia, que cree que "Barcelona pierde identidad" y que el paseo de Gràcia se queda sin uno de los pocos negocios "locales y familiares" que quedaban en este eje.

Por su parte, el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, asegura que "estamos perdiendo un patrimonio importante de ciudad". "Tendríamos que reivindicar ciudades con vida y que sigan conectadas con el modo de vida de la gente, pero la dinámica económica hace que a veces esto sea imposible". Aun así, Puig cree que "raramente la administración puede hacer algo para salvar este tipo de comercios", ya que las decisiones responden a "dinámicas privadas".