El mundo local reclama a la Generalitat una política para la Barcelona de los 5,5 millones

La posición del mundo local catalán sobre cómo debe gobernarse la Barcelona metropolitana es heterogénea. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) no está por la labor de expandir su perímetro más allá de sus 36 municipios, pero las grandes ciudades de la segunda corona, secundadas por Barcelona, sí se muestran favorables a crear un nuevo sujeto político que trascienda los 3,3 millones de habitantes a los que da servicio el AMB y englobe a 5,5 millones de personas. Hay, sin embargo, un consenso que sí vertebra al municipalismo de Catalunya: es la Generalitat la que debe liderar la planificación y coordinación de políticas en el territorio.

La unánime interpelación de las ciudades al Govern quedó patente en la jornada 'L'hora de la Barcelona metropolitana', organizada por el Cercle d'Economia, Barcelona Global y Foment del Treball este jueves 23 de enero. El propio Cercle se posicionó a favor de ampliar el AMB en un informe homónimo al título del encuentro. El debate contó con la presencia de representantes de administraciones públicas locales, agentes económicos y fuerzas políticas. Además de la intervención del 'conseller' de Presidència del Govern, Albert Dalmau, quien aseguró que Catalunya y Barcelona "están entrando en un tiempo nuevo para superar la desconfianza o parálisis de tiempos pasados".

Intervención del 'conseller' Dalmau en el Cercle d'Economia sobre la Barcelona metropolitana. / Cercle d'Economia

La mesa de la visión de los municipios, moderada por Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, la protagonizaron Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat; Meritxell Budó (Junts), alcaldesa de La Garriga y presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM); y Xavier Fonollosa (Junts), alcalde de Martorell. Pese a hacerlo con objetivos diferentes, tanto Balmón como Budó exigieron al ejecutivo catalán tomar partido en las políticas de crecimiento de los municipios del área de Barcelona.

El dirigente metropolitano se mostró crítico con las "ausencias" históricas de la Generalitat que, aseguró, ha suplido el AMB y el mundo local. "¿Quién ha hecho política de vivienda en Catalunya la última década? ¿Quién hace política de rehabilitación de viviendas en Catalunya? ¿Quién cuida del litoral? Sí: el AMB", sentenció Balmón, contrario a ampliar las competencias territoriales del AMB a través de una nueva administración pública, estrategia por la que sí apuesta Jaume Collboni (PSC), alcalde de Barcelona.

La presidenta de la ACM, por su parte, también marcó distancias con institucionalizar la región metropolitana y exigió la intervención de la Generalitat, a la que pide antes atender bien a "la Catalunya despoblada". "¿Es sostenible una Barcelona metropolitana de 5 millones en un país de 8 millones?", se preguntó la también 'exconsellera' de Presidència.

"Ciudadanos de primera y de segunda"

A ojos de Budó, el crecimiento del área de Barcelona debe ser compatible con no dar la espalda al resto de Catalunya. "En los Pirineos no están garantizadas las políticas públicas. Hace poco, por ejemplo, se ha retirado el helicóptero del SEM. No podemos generar ciudadanos de primera [los de Barcelona y su área, a su juicio] y de segunda", concluyó la edil, quien advirtió del "riesgo de que el país se rompa". Cabe recordar que, si bien el cinturón metropolitano volvió a teñirse de rojo socialista en las últimas elecciones municipales, en la Catalunya rural es Junts el que se llevó el gato al agua.

El término medio entre Balmón y Budó lo personificó Fonollosa: "La visión de la presidenta Budó no está reñida con una Barcelona metropolitana fuerte y con dinamismo económico", sostuvo el máximo responsable de Martorell. El alcalde representó a su vez la óptica del Arc Metropolità, asociación que también integran grandes municipios como Sabadell, Terrassa, Mataró o Rubí. "De Martorell a Terrassa hay 12 km: en tren tardo más de una hora, pero si me pongo a correr probablemente llegue antes", ejemplificó Fonollosa para apuntalar la histórica reivindicación de un mejor transporte público —especialmente de tren de alta velocidad— de la segunda corona metropolitana.

A la Generalitat se refirió insistentemente Balmón como el "hermano mayor", al que puso deberes. "¿No será que quien se encarga de planificar el territorio no lo ha estado haciendo?", clamó el edil cornellatense, que posicionó al 'president' Montilla como "el único hasta ahora que habló de vivienda en el área metropolitana de Barcelona" y recordó los esfuerzos junto a Xavier Trias (Junts) para alumbrar el actual AMB.

En su intervención para abrir la jornada, el 'conseller' Dalmau mencionó algunos ámbitos clave de la Barcelona metropolitana en los que trabaja el Govern. Por ejemplo, citó la conexión Terrassa-Sabadell con la Ronda Nord; los intercambiadores de Sant Cugat del Vallès en torno a la R8 de Rodalies y las línas S1 y S2 de FGC; la ampliación del Puerto de Barcelona; las "mejoras" en el aeropuerto del Prat; o el proyecto Catalunya Media City, en el área de las Tres Xemeneies, que "conectará Sant Adrià de Besòs y Terrassa". Un reguero de proyectos a los que se suma ahora la reclamación de una política de consenso para impulsar la región metropolitana.

