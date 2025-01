Movilización por las monjas de Pedralbes: "¿Si hay 200 clarisas en España y 40 en Italia, por qué dejar sin a Barcelona?"

Sarai Román es la promotora de la recogida de firmas abierta en Change.org para que las tres monjas clarisas que queden en el monasterio de Pedralbes no lo abandonen, como está previsto que suceda el 15 de febrero, cuando está previsto que sean trasladadas a la instalación de la orden de Vilobí d’Onyar. “¿Las clarisas pueden demostrar que se ha hecho todo lo posible para evitar esta situación?”, se pregunta.

Román se lo ha tomado a pecho y ha logrado por ahora que casi 900 personas estampen su firma a favor de la siguiente petición: ‘Evita el desalojo de las últimas monjas clarisas del Monasterio de Pedralbes’. Y por la pasión con defiende la causa, está claro que la mujer no cesará en su empeño de intentar evitar que sor Inmaculada, sor Pilar y sor Isaura dejen Pedralbes. Aunque apenas quedan tres semanas para lograrlo.

Traslados viables

Su tesis es que la orden de las clarisas tiene opciones de garantizar la continuidad de sus representantes en Pedralbes, donde llevan casi 700 años: el monasterio fue fundado por Elisenda de Montcada, esposa del rey Jaume II de Aragón, en 1327. La manera de conseguirlo es enviar dos monjas más a la instalación barcelonesa, porque como mínimo tiene que haber cinco.

Román afirma que hace un año, cuando todavía vivía la abadesa, Montserrat Casas, fallecida en mayo, se avisó a Pedralbes de que dos monjas clarisas de Badalona serían enviadas allí, lo que resolvería el problema y aseguraría la continuidad de la orden en la capital catalana. “Y de repente no vinieron, sin que se diera ninguna explicación. Eran dos y todo estaba en marcha. ¿Por qué no vinieron?”, se pregunta.

“Sin hacer ruido”

Román no es una persona religiosa, pero está fascinada por el monasterio de Pedralbes en general y por una de las tres monjas clarisas que todavía lo representan particular: sor Isaura. “Mi proximidad viene de una visita guiada que hice. La guía era muy buena y subrayó la importancia del papel de las mujeres allí. Era 2020, íbamos con mascarilla. Y de repente allí vi a sor Isaura estirada en el suelo, haciendo una foto. Para ella las fotos son como una plegaria. Le vino una iluminación y empezó a hacer fotos, para captar para la gente el microcosmos de Pedralbes”.

Román quiere precisar que la pugna para que las monjas sigan en Barcelona es ajena a ellas, en el sentido de que las tres clarisas no están en rebeldía alguna y asumen su salida, pese a que les cause desazón. También advierte de que la orden les instó a “no hacer ruido” sobre su traslado. Y vuelve a elogiar la figura de Sor Isaura. “La vi aquel día y me fascinó. La empecé a seguir en las redes sociales, hasta que un día escribí a su blog, y me contestó. Y juntas organizamos una exposición solidaria en beneficio de un comedor social y refugiados de la guerra de Ucrania”, relata.

Cartas al Papa, a Omella y a Collboni

Román explica que antes de la petición en Change.org circuló una “hoja de Word” en la que aparecían las firmas en favor de la continuidad de las clarisas, lo que dejaba fuera toda confidencialidad. Por eso ella abrió la petición. Con distintos remitentes que forman parte de esta comunidad que quiere evitar el traslado, se han enviado cartas al Papa Francisco, al cardenal Juan José Omella y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La carta al Papa, enviada por una persona que reside en EEUU, le ruega que tome armas en el asunto para evitar que las clarisas dejen la ciudad. La carta a Omella le informa de la misiva enviada al Papa y le pide una intercesión en el mismo sentido. La carta a Collboni le recuerda los compromisos adquiridos por Barcelona con el monasterio de Pedralbes ya en tiempos de su fundación, cuando el Consell de Cent se comprometió a darle su apoyo y protección. “El acuerdo del ayuntamiento es con las clarisas, no con el edificio”, sostiene. Cabe recordar que ese acuerdo fue renovado por un periodo de 75 años siendo alcaldesa Ada Colau, en 2022.

240 monjas en España e Italia

Román insiste una y otra vez: en su opinión está en la mano de las clarisas mantener su presencia en Pedralbes. Si no con la llegada de las dos monjas de Badalona, con otros ‘efectivos’: “¿Si hay 200 clarisas en España y 40 en Italia, porque dejar a Barcelona sin ninguna?”. También niega lo que dice que es solo una especulación: que las monjas de Pedralbes rechazaron la llegada de homólogas sudamericanas.

Asimismo, subraya las consecuencias que puede tener el adiós a las tres monjas si se acaba produciendo el próximo 15 de febrero, citando una tradición que sigue vigente: “Los novios ya no podrán llevar huevos a las clarisas de Pedralbes para que no llueva en su boda. ¿Qué harán? ¿Llevarán los huevos para que no llueva en Vilobí d’Onyar?”.

Suscríbete para seguir leyendo