Barcelona apuesta por la venta 'online' para sus mercados: 15 de ellos distribuirán producto fresco en una plataforma digital

Barcelona apuesta por la venta 'online' para sus mercados municipales. El Ayuntamiento despliega una nueva herramienta para digitalizar los mercados de la ciudad, denominada 'Mercats a un clic', que empezó a funcionar de forma discreta en verano y va incorporando recintos alimentarios poco a poco. Sin voluntad de que sustituya la compra presencial ni el contacto telefónico con el cliente, busca ofrecer más flexibilidad para comprar los producto fresco de manera digital para que los paradistas fidelicen a los clientes actuales y los que aún no tienen. Se trata de un 'marketplace', una plataforma de venta 'online' exclusiva para los mercados de Barcelona en la que cada parada pone a la venta su género y el comprador puede elegir entre diferentes opciones de entrega.

La idea ya sobrevolaba las mesas de los técnicos municipales en 2020 y la llegada de la pandemia acabó de convencer al consistorio de acelerar los hábitos digitales en los mercados. Tras un largo proceso para poner en marcha la iniciativa -que opera ahora la empresa Hermeneus después de la renuncia de Ulabox-, el pasado junio se estrenó y este febrero se expandirá con una tercera fase.

Un arranque muy prudente y poco divulgado, que todavía no ha cosechado grandes frutos. Ahora cubrirá 15 mercados, acompañada de una campaña informativa. Los usuarios pueden comprar los productos tanto por la web como mediante una aplicación móvil, que exponen la oferta de los mercados las 24 horas del día y los 365 días del año. Salva el escollo de los horarios de apertura, que disuade de ir al mercado a muchos vecinos jóvenes o con horarios laborales complicados.

Su uso es como el de cualquier plataforma que permita comprar 'online'. Primero hay que registrarse como usuario, mediante un correo electrónico. Una vez realizado el pedido, el cliente puede elegir dónde y cuándo recibir sus productos: puede ir a recogerlos a la parada, en las taquillas refrigeradas que flanquean el acceso principal del mercado o que le lleguen a domicilio.

No obstante, cabe recordar que la oferta y la demanda de los mercados no se corresponden con lo habitual en los grandes 'marketplaces' de internet, donde impera una implacable competición por el precio. “Esto no es Amazon”, avisa el gerente del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, Màxim López, en declaraciones a EL PERIÓDICO. La idea es que el usuario pueda establecer “cuál es su mercado de referencia y sus comercios de confianza, y a partir de aquí buscar el producto”. “Es la experiencia de ir al mercado, pero a un clic. No es ir a ver quién tiene las naranjas más baratas en Barcelona”, sostiene.

Los mercados se han ido adhiriendo paulatinamente a la iniciativa, un ritmo que no es casual. Al tratarse de un periodo de prueba, el ayuntamiento consideró oportuno ir añadiendo mercados a granel y de diferentes tipologías -más grandes o más pequeños- para comprobar la funcionalidad de la plataforma. La participación de cada mercado es voluntaria y la de sus paradistas también. Algunos comercios han declinado porque ya tenían su propia vía para vender digitalmente o mediante otros canales, como el servicio a domicilio, y hay otros que directamente no les acaba de convencer este método.

73 comercios en seis meses

El ayuntamiento ha desarrollado el proyecto “respetando el proceso de negociación y trabajo” con los diferentes mercados para que estuviera consensuado y que se adaptara también a sus necesidades, defiende. La concejal de Comercio, Raquel Gil, explica a este diario que han querido dar todas las facilidades posibles a los paradistas, porque la iniciativa también conlleva un cambio cultural, dado los hábitos y vínculos que se generan en estos equipamientos tan arraigados a los barrios.

De este modo, el consistorio se lanzó a la piscina y empezó con la prueba piloto en cinco mercados: los de Sants, Llibertat, Concepció, Abaceria Central y Provençals, de los cuales se sumaron un total de 38 comercios. Tras cuatro meses con la iniciativa en marcha, en octubre se desplegó la segunda fase en cinco mercados más: Sarrià, Horta, Les Corts, el Ninot y Poblenou, con los que se llegaron a un total de 73 comercios adheridos. En esta tercera fase, que empezará el mes que viene, entrarán los mercados de Canyelles, Clot, Hostafrancs, La Marina y Sant Andreu. Ya serán 15 mercados, alrededor de un tercio de los 43 que tiene Barcelona.

Unas “decenas” de compras

Aunque el Ayuntamiento ha ido encadenando el despliegue de las fases en un periodo relativamente corto de tiempo, “el grado de utilización ha sido bajo”, reconoce López. Sólo se han hecho unas “decenas” de compras, por ahora. Los comercios del mercado de la Abaceria Central -en una carpa provisional en el paseo de Sant Joan mientras se llevan a cabo las obras en el espacio de Travessera de Gràcia- explican que han logrado compras contadas.

“Hemos recibido un único pedido y fue la semana pasada”, explica la parada Llegums Marcial Mas a este medio. Lo mismo le pasa a Mari, la dueña de la frutería Germans Vidal. El primer pedido le llegó a finales de diciembre, pero es optimista con el proyecto y asegura que lo continuará usando: “¡Sí, sí, yo sí!”.

A otros, el poco uso de la plataforma les ha hecho olvidarse incluso de que existe. “¡Ui, pero esto ya no se está haciendo!”, responde por error a este diario otra comerciante activa en ‘Mercats a un clic’. Cuando consigue ubicarse, admite que puede explicar poco de su experiencia porque ha sido prácticamente nula. Recuerda la primera prueba que se hizo en verano. Desde entonces, no ha hecho ninguna venta online.

Entre el escepticismo y la esperanza

Al paradista de la carnicería ‘Jordi, la millor carn’ le sucedió algo similar. “Hicimos una prueba cuando se puso en marcha y se acabó. Es que ni me acuerdo de la contraseña para entrar”, dice. Es escéptico con la iniciativa porque desconoce “donde irá a parar”. Cree que “la idea es buena pero no se incentiva” y pide más promoción.

Maribel fue la primera que participó en ‘Mercats a un clic’. Tiene una parada de pescado y marisco y ha recibido dos pedidos. “Quizás funcionará... Pero de momento, no”, admite. Aunque hay clientes que prefieren el 'tú a tú', esta comerciante ha constatado que “hay gente para todo” y que poder vender online “es un más a más”.

La mayoría de paradistas preguntados por este diario y que ahora están en ‘Mercats a un clic’ usaban antes la plataforma privada Manzaning. Fue sobre todo con la pandemia, cuando la compra online se impuso por pura necesidad. Todos recuerdan que durante ese periodo les fue muy bien y que incluso consiguieron nuevos clientes, que después han ido presencialmente para conocerles. “Cada semana teníamos un par de pedidos”, destaca ‘Llegums Marcial Mas’. Aun así, todos coinciden que muchos compradores fieles tienen otra dinámica consolidada: llaman por teléfono para que el comerciante les prepare el pedido y después lo van a recoger cuando pueden.

“Ir al mercado es un plan en sí mismo”

La propia experiencia de ir al mercado es aún hoy la principal motivación de su público asiduo. Observar y comparar el producto recién llegado, buscar inspiración culinaria e incluso pedir una receta al comerciante es parte del encanto diferencial de estos equipamientos. Cuando no pueden acercarse en persona, los más fieles llaman a sus paradas 'de siempre' para encargar género. Los paradistas también les conocen de hace años y conocen sus preferencias.

“Para mí ir al mercado es un plan en sí mismo”, describe Paula, una barcelonesa de 29 años a la que siempre le ha gustado ir a comprar al mercado. No conocía ‘Mercats a un clic’ y duda que por ahora la use: poder comprar el producto fresco, un sábado por la mañana con tranquilidad, no lo cambia por un clic desde el sofá. No obstante, cree que podría llegar a usarla si ya conociera mejor todas las paradas. En cambio, Maria, de la misma edad, recibe con entusiasmo la nueva plataforma porque los horarios del mercado no se ajustan a los suyos. “Poder comprar online sería una buena solución”, vaticina.

“No podemos quedarnos fuera”

Eduard Escofet, presidente del Mercat del Ninot y de la entidad Fegram-Mercats Municipals de Catalunya, se muestra absolutamente optimista con ‘Mercats a un clic’. “Es una medida necesaria porque la venta online está aquí y nosotros no podemos quedarnos fuera de nada, tenemos que estar a todo”, opina. Insiste en que no se ha hecho suficiente publicidad de la plataforma porque todavía estaba en el periodo de prueba e intentando subsanar posibles errores, pero no tiene duda que “cuando la gente lo conozca, se usará”.

Escofet incide en que los mercados necesitan todo tipo de clientela en un momento en que “la gente quiere tiempo libre”. Lo dice sobre todo en referencia a los jóvenes, ya que las personas mayores disponen de más tiempo para ir a comprar e incluso les sirve para llenar la jornada. “Tenemos que conciliar la venta presencial con dar otras posibilidades”, sostiene. En este sentido, el ayuntamiento aprovechará esta tercera fase para impulsar una campaña informativa: colgará carteles en los mercados que usen la plataforma, dará información en las pantallas y entregará a los comercios participantes un lote de pósters y adhesivos para que también hagan difusión.

