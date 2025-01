Barcelona apuesta por consolidar el área metropolitana antes de dar un "salto de escala" a la región

A pesar de llevar años encima de la mesa, el debate sobre la gobernanza de la Barcelona metropolitana sigue estando vivo. Se ha podido constatar una vez más en la jornada ‘L’hora de la Barcelona metropolitana’, organizada por el Cercle d’Economia, Barcelona Global y Foment del Treball, en la que representantes de administraciones públicas locales, agentes económicos y fuerzas políticas han vuelto a debatir sobre ello. En esta jornada ha quedado patente que el consenso sobre cómo vertebrar una región metropolitana todavía parece estar lejos de alcanzarse y que la manera de mejorar la gobernanza no se vislumbra con claridad ni con propuestas concretas.

Por muchas vueltas que se le de, el debate sigue siendo el mismo: crear un nuevo sujeto político que trascienda los 36 municipios y los 3,3 millones de habitantes a los que da servicio el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y englobe a 5,5 millones de personas, mantener intacto el organismo actual, o ampliar su alcance territorial. La opinión del presidente del AMB y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, continúa firme y así lo ha exhibido en la clausura de la jornada: “El horizonte de la región metropolitana está escrito”.

Geográficamente, no tiene dudas: la ampliación del AMB debe incluir las grandes ciudades del Maresme (como Mataró) y las del Vallès (como Terrassa y Sabadell). Es en el ámbito competencial donde asegura que “hay que empezar a aterrizar las propuestas”. Para consolidar la región metropolitana, Collboni ve necesario que “la Generalitat acompañe” e incluso ha asegurado que está dispuesto a que Barcelona pueda ceder competencias.

No es una “relación dicotómica”

El presidente metropolitano ha dejado claro que el crecimiento del área de Barcelona no es “una relación dicotómica” ni va en detrimento del resto de Catalunya, respondiendo así a la presidenta de la Associació de Municipis de Catalunya (ACM), Meritxell Budó, que en la misma jornada ha reclamado que la región metropolitana sea compatible con no dar la espalda del resto de Catalunya. “Somos una expresión de Catalunya, urbana y metropolitana. No es antitético ni dicotómico”, ha insistido Collboni.

En cualquier caso, el alcalde ha agradecido que las organizaciones empresariales mantengan la "tensión narrativa" sobre este debate, que ve “pausado”, pero que está convencido de que dará sus frutos y “empezará a cristalizarse en el próximo mandato”. Aunque insiste en que hay “un grado de consenso muy importante”, reconoce que este acuerdo “necesita más tiempo para construirse”. Mientras él opta por la Barcelona metropolitana de los 5,5 millones, la posición antagónica del vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC), es más que conocida: él descarta la concepción de un nuevo sujeto político.

“Desarrollar más y mejor la gobernanza actual”

En la tercera mesa de la jornada, los partidos políticos han coincidido en su apuesta por consolidar primero la gobernanza del área metropolitana antes de concebir una región, aunque tampoco la descartan. Para Jordi Valls, vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del AMB, y teniente de alcalde de Barcelona (PSC), el AMB es una estructura “novedosa” con aún cuestiones a mejorar. Considera que su gobernanza actual es “débil” y no le parece un escenario óptimo para dar “un salto de escala” a la región. No obstante, ha reivindicado que “la región metropolitana existe”. “Y nos interesa que exista porque es uno de los elementos que nos permite competir en el marco de Europa”, ha añadido.

“Se debe desarrollar todavía más y mejor la gobernanza actual”, ha asegurado Isidre Sierra, responsable de Junts en el AMB y alcalde de Sant Climent de Llobregat. Ha avisado que no sólo existe el AMB y la región, sino siete nodos metropolitanos en Catalunya, con los que también se debe trabajar de forma colaborativa, “no imponiendo”.

“Qué queremos y cómo lo queremos”

Otra de las cuestiones a abordar y que el secretario de estrategia metropolitana de ERC, Jordi Coronas, ha puesto encima de la mesa es definir qué modelo de gobernanza se quiere. Antes de ampliar el organismo actual, el también concejal de Barcelona ha afirmado que primero hay que resolver problemas “tan cotidianos” como la inversión en Rodalies, la vivienda y la competitividad.

“Tenemos que decidir qué queremos y cómo queremos hacerlo”, ha dicho el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, en la misma línea, que también ha cuestionado si el actual modelo de gobernanza funciona. Para el concejal de BComú y consejero del AMB, Guille López, más allá del reto a largo plazo de la gobernanza, “hay un reto a corto plazo que es consolidar la estructura”.

La visión de los agentes económicos la ha centralizado la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, que pide agilizar la burocracia para acoger más proyectos estratétigos, algo en lo que ha coincidido el secretario general de Foment del Treball, David Tornos, y el presidente de femVallès, Antoni Abad, que ha subrayado la urgencia de una reforma en la administración.