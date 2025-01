Balmón tiende la mano a la Diputación de Barcelona en infraestructuras y desarrollo económico para gobernar la región metropolitana

El Cercle d'Economia instó, en un completo informe del septiembre pasado, a ampliar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para mejorar la gobernanza de la Barcelona metropolitana. El debate sobre la gobernanza metropolitana lleva años sobre la mesa y es objeto de disputa incluso en el seno interno de un mismo espacio político: mientras que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), opta por una Región Metropolitana de Barcelona de 5,5 millones, el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC), descarta la concepción de un nuevo sujeto político.

El Cercle ha acogido este 23 de enero un nuevo debate sobre la gobernanza metropolitana. En él, Balmón ha vuelto a rechazar la creación de una nueva administración pública para gestionar el área de Barcelona, si bien se ha mostrado favorable a tender la mano a la Diputación de Barcelona (DIBA) en materia de infraestructuras y desarrollo económico para afrontar los retos de la región de la capital.

"No es necesaria una nueva arquitectura administrativa", ha reivindicado Balmón. Quien ha revelado: "Yo propuse un acuerdo con la Diputación sobre cómo podemos actuar conjuntamente en infraestructuras y cuestiones económicas, pero nadie ha querido tirarlo adelante". El dirigente metropolitano ha reivindicado el papel del AMB y ha insistido en interpelar a la Generalitat: "El hermano mayor es el que tiene la competencia de planificar el territorio".

El debate del Cercle d'Economia, titulado como su informe, 'L'hora de la Barcelona metropolitana', ha contado también con las voces de Meritxell Budó (Junts), alcaldesa de La Garriga y presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), y Xavier Fonollosa (Junts), alcalde de Martorell. El acto lo ha moderado Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO.

"¿Es sostenible una gran área de cinco millones en un país de ocho millones que capte todo el talento y vacíe al resto de Catalunya?", se ha preguntado Budó. La presidenta de la ACM ha reivindicado el papel de Govern para que la Gran Barcelona no monopolice el desarrollo económico en Catalunya. "En los Pirineos, por ejemplo, no están garantizadas las políticas públicas: no podemos generar ciudadanos de primera y de segunda, hay un riesgo de que el país se rompa", ha enfatizado Budó.

Por su parte, el alcalde Fonollosa ha puesto en valor las necesidades del Arc Metropolità, la asociación que aglutina a importantes municipios de la denominada segunda corona metropolitana. "Llevamos años adoleciendo carencias en infraestructuras y transporte público: hace muchos años que en Catalunya no construimos ni un kilómetro de vía de tren de alta velocidad", ha reclamado Fonollosa, partidario de desarrollar el conocido como Quart Cinturó.