El gobierno de Collboni defiende su acción en La Verneda ante el malestar de los vecinos: "De abandono nada de nada"

Los vecinos de La Verneda llevan meses en lucha contra las ocupaciones delictivas que han derivado en un goteo de hurtos, agresiones, venta de droga y otros episodios que han avivado el incivismo y la inseguridad en este barrio de Sant Martí. En las últimas semanas, los vecinos se han echado a la calle para hacerse oír, en busca de una mayor implicación del ayuntamiento. Ante su malestar, el gobierno de Collboni defiende las acciones llevabas a cabo y asegura que escucha a los vecinos y aborda sus problemas.

"De abandono nada de nada", ha dicho con contundencia el concejal del distrito de Sant Martí, David Escudé, en la comisión de Presidencia de este miércoles ante las críticas de Junts, PP y Vox, que alegan falta de acción. Los tres grupos municipales han coincidido en pedir en sus respectivas proposiciones un plan de transformación para La Verneda, de las cuales sólo ha prosperado la de Junts y la del PP. "No tengo absolutamente ningún problema en votar a favor de unas proposiciones cuando se está hablando de mirar al barrio", ha afirmado Escudé.

Desde 2019 hasta 2023, el ayuntamiento ha incoado 105 expedientes de ocupación en La Verneda y en 2024 lo ha hecho con 31. "Actualmente tenemos 11 locales ocupados y 18 solares. De abandono nada de nada, en todo caso desconocimiento por su parte", ha dicho con ímpetu el concejal ante los reproches de los grupos.

A pesar de que entiende la "inquietud, el nerviosismo y el miedo", no comparte "muchas de las opiniones" del resto de concejales. "Estos barrios la última cosa que necesitan es la estigmatización. No todo vale", ha subrayado. Los tres proponentes -Jordi Martí (Junts), Juan Milián (PP) y Gonzalo de Oro (Vox)- han compartido el diagnóstico sobre el barrio, que ven "abandonado", con "grandes niveles de incivismo, inseguridad y delincuencia, y en una situación "insostenible" y "lamentable".

"El señor alcalde debe dar la cara"

El líder de Junts, Jordi Martí, ha reprochado al gobierno de Collboni no aplicar "ni eficacia, ni empatía ni soluciones" y ha invitado al alcalde, Jaume Collboni, a pasear por La Verneda y ver "con sus propios ojos lo que está pasando". "El señor alcalde debe dar la cara", ha afirmado.

"Este gobierno no ha sido capaz de ver la deriva del barrio y de revertir una situación que cada vez es más lamentable", ha avisado el portavoz del PP, Juan Milián, que ha reiterado la necesidad de "una acción urgente" por parte del ayuntamiento. Para él, la falta de limpieza, de iluminación, el incivismo y el vandalismo pone en evidencia "las carencias en la actuación del gobierno".

En la misma línea, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentado que el barrio está "abandonado institucionalmente desde hace lustros". "El ayuntamiento usa el dinero para silenciar los problemas, no para solucionarlos", ha dicho.

"Acompañar desde la empatía"

Por parte de los Comuns, que han transaccionado la proposición de Junts, la concejal Carol Recio ha pedido "acompañar desde la empatía también" para ofrecer soluciones que "a veces son complejas y no solo dependen del ayuntamiento". Ha incidido en no contribuir a generar "más estimagtización y odio", del mismo modo que lo ha pedido el portavoz adjunto de ERC, Jordi Coronas, que ha reclamado "no activar odio y crispación". El republicano ha optado por enviar "un mensaje positivo para La Verneda", que cree que tiene un futuro prometedor, y opta por un plan de equipamientos para acoger al vecindario y una mesa para plantear propuestas de mejora para el barrio.

Refuerzo policial en el Besòs

La comisión también ha avalado una proposición presentada por ERC, en la que han instado al gobierno municipal a convocar una promoción extraordinaria de agentes de la Guardia Urbana para incrementar los efectivos que cubran el turno de noche y el ámbito territorial del eje del Besòs, entre los barrios de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha mostrado su compromiso para continuar reforzando la policía municipal y lo ha vinculado a la disponibilidad presupuestaria, y ha anunciado que la próxima semana se reunirá con ERC para analizar las necesidades de la zona del Besòs: "La voluntad es extender el modelo de unidades nocturnas".