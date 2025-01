Una exposición sobre los refugios antiaéreos de Barcelona llega a Londres

La exposición fotográfica sobre los refugios antiaéreos de Barcelona, creada en 2023 para conmemorar el 85.º aniversario de los bombardeos que marcaron la historia de la ciudad, ha aterrizado en Londres con gran éxito de público. El Imperial College de la capital británica acoge esta muestra bajo el título "The Role of Engineering in Times of War: Air-Raid Shelters in Barcelona", inaugurada el pasado 9 de enero y abierta durante dos meses.

La exposición, que ya pasó por Manchester en 2024, va acompañada de un programa de actividades paralelas. Destaca una mesa redonda protagonizada por Ana Sánchez, autora de las impactantes fotografías, y Xavier Doménech, comisario de la muestra, titulada "Barcelona Air-Raid Shelters: From The Spanish Civil War To The Blitz". Este evento podrá seguirse 'online' a través de este enlace.

El proyecto se expuso originalmente en el Espacio Memorial de la Model de Barcelona, bajo el título "1.322. Refugios antiaéreos de Barcelona". La exposición conmemora los bombardeos que tuvieron lugar entre el 13 de febrero de 1937 y el 25 de enero de 1939, cuando Barcelona recibió 1.903 impactos y más de un millón de kilos de bombas, que provocarían, en los casi dos años de ataques permanentes, más de 2.700 muertos y 7.000 heridos. Pero, en la misma ciudad que se convirtió en campo de pruebas y experimentación bélica de los bombardeos para la Segunda Guerra Mundial, también germinó una nueva manera de resistir: por primera vez, lejos del frente se perforaba el suelo a pico y pala para mantener una frágil cotidianidad bajo el asedio aéreo.

Los refugios antiaéreos representaron una innovadora red de protección que salvó miles de vidas en la capital catalana, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y solidaridad en una ciudad que resistía bajo el asedio. Actualmente, aunque existen 1.322 refugios de este tipo en la ciudad, solamente pueden visitarse presencialmente cuatro. El último que ha abierto al público es el de la Torre de la Sagrera.

Además de su paso por la Model, la exposición también pudo visitarse en la Universitat Autònoma de Barcelona y el Centro Cívico La Sedeta. Asimismo, fue acompañada por la publicación del libro "1.322: Una mirada fotográfica a los refugios antiaéreos de Barcelona", editado por Barcelona Llibres, que recoge la memoria gráfica de estos espacios históricos.