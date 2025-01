Collboni rebaja la prórroga presupuestaria de Barcelona: “La afectación será mínima”

Jaume Collboni quita hierro a tener que seguir gobernando en minoría tras no amarrar el apoyo de Barcelona en Comú para alumbrar unos presupuestos en el ayuntamiento. El alcalde de Barcelona ha rebajado este miércoles los eventuales daños por la prórroga presupuestaria a la que el consistorio se acoge tras romperse las negociaciones para sumar a los Comuns a una alianza con el PSC y ERC para acordar las cuentas de 2025. “La afectación será mínima”, ha pronosticado el socialista. A su vez, ha proclamado que no renuncia a volver a sondear futuros pactos con las demás fuerzas de izquierda del pleno municipal.

El alcalde ha comentado que el gobierno municipal tiene pendiente estudiar cuál será “la afectación concreta” del desencuentro entre el PSC y los Comuns, pero ha aventurado que el efecto será limitado. Collboni ha defendido que la ciudad viene de unos “presupuestos de expansión” en 2024, los que ahora se prolongan. “Nos permite mantener las inversiones”, ha garantizado.

A su vez, el edil ha prometido que los acuerdos que el PSC alcanzó con ERC no caerán en saco roto y se canalizarán mediante modificaciones a las cuentas municipales que se tramitarán durante el año para que puedan materializarse. Pese a reavivarse las divergencias entre socialistas y BComú al descarrilar las negociaciones, el alcalde también se ha comprometido a aplicar “aportaciones de los Comuns” durante el período de prórroga presupuestaria.

“Son buenas aportaciones, van en la línea de lo que tiene que ser un buen presupuesto y progresista, centrado en los retos de la vivienda, el transporte públicos y las obras de protección frente al cambio climático”, ha apreciado Collboni. El edil ha subrayado que las conversaciones por los presupuestos se han alargado durante “cinco meses” con los “grupos de izquierda” del consistorio. “Lamento no haber tenido el voto a favor de los Comuns, pero no me resigno a seguir articulando acuerdos progresistas, porque es lo que la gente ha votado y lo que la gran mayoría de la ciudad quiere”, ha esgrimido.