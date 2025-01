Barcelona se compromete a buscar la fórmula para evitar el cierre de la librería Sant Jordi

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una proposición a propuesta de los Comuns que compromete al consistorio a buscar una fórmula que evite el cierre de la librería Sant Jordi, una de las escasas tiendas no rendidas al turismo en la calle Ferran y en riesgo tras el fallecimiento de Josep Morales, principal responsable del comercio. El aviso de los herederos del librero de que la próxima finalización del contrato de alquiler del local y el aumento de la renta abocan el establecimiento al cierre provocó semanas atrás que numerosos barceloneses acudieran al negocio, donde se formaron colas para adquirir libros.

La propuesta, presentada en la comisión municipal de derechos sociales y cultura, insta al ayuntamiento a que “garantice la continuidad de la librería Sant Jordi utilizando todos los organismos, las herramientas y los recursos de que dispone” y “en coordinación con otras administraciones, si es necesario”. También aboga por que el consistorio "vele por la protección de los fondos bibliográficos y otros elementos culturales y patrimoniales" del negocio. El PSC, Junts, Barcelona en Comú, ERC y el PP han votado a favor, mientras que Vox se ha opuesto. Aunque ha respaldado la proposición, el gobierno del alcalde Jaume Collboni ha advertido que ni la familia del librero fallecido ni el sector del libro cuentan con un plan para que la librería siga abierta.

“Ni la viuda ni el gremio de libreros tienen una propuesta de seguimiento de la actividad”, ha recalcado el concejal de Cultura, Xavier Marcé. El edil ha señalado que el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el distrito de Ciutat Vella “se han preocupado por el tema”, pero ha subrayado que “los herederos expresan no tener interés en mantener el negocio”. “Se nos manifiesta que el deseo de mantener el uso cultural es genérico, pero sin ninguna propuesta de hacer de libreros y no hay traspaso”, ha desmenuzado el edil.

Marcé ha añadido que la propiedad del local también quiere que prosiga una “actividad cultural” en el bajo y que la subida que plantea del arrendamiento queda “por debajo de los precios turísticos del distrito”. A su vez, el concejal ha descartado que la gestión del negocio pase a manos del consistorio. “El ayuntamiento no puede adquirir el establecimiento y hacer de librero”, ha zanjado.

Jordi Rabassa (BComú) ha recriminado la respuesta “fría e impersonal” a Marcé. “Sabemos que la solución no es fácil y que seguramente falta un proyecto concreto, pero la situación y la movilización es la que es”, ha enfatizado el concejal, que ha instado a los socialistas a abstenerse de “propuestas administrativas obvias”. “La librería y su librero eran singulares por tender vínculos comunitarios en un barrio con fragilidades para crearlos. Quizá el proyecto no llega y tendremos que lamentarlo, pero que no sea porque el ayuntamiento cierre puertas”, ha sugerido el edil.

El precedente del Marsella

Junts, los Comuns y ERC han recordado que el consistorio compró el local del bar Marsella para que no se perdiera un local icónico de la ciudad, entre otros casos. En ese sentido, la oposición ha recalcado las debilidades para proteger establecimientos emblemáticos y, en particular, las librerías, sobre todo en barrios periféricos, por la presión inmobiliaria y la falta de relevo.

El gobierno del PSC ha recordado que la librería Sant Jordi se acogió al programa Amunt Persianes y se le concedió un local vacío para trasladarse a la calle Robadors a cambio de un alquiler asequible. También ha anunciado que prevé trazar un plan de trabajo sobre librerías de proximidad.