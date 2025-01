Vecinos y comerciantes de un tramo de la nueva Diagonal denuncian las 'pifias' en sus aceras

Un peatón que recorra a consciencia la Diagonal renovada por la implantación del tranvía descubrirá que el resultado no es igual de bueno en todos los tramos. La ejecución de las obras se llevó a cabo por tramos, al haber sido licitados por separado y adjudicados a distintas UTE (unión temporal de empresas). La segmentación ha dado lugar a diferenciales sustanciales en el aspecto final y su funcionalidad.

La mejor ordenación entre Verdaguer y Marina contrasta con la situación desde esta vía en Castillejos, donde los residentes se quejan de falta de espacios adecuados para el aparcamiento de motos y bicis, de ausencia de zona de carga y descarga y de menos espacio útil para el peatón, entre otras pifias, por las que se han quejado al ayuntamiento. Fuentes municipales explican a este diario que están estudiando mejoras al respecto.

Vallas metálicas en el parterre, y valla de obras sin finalizar en la Diagonal. / zowy VOETEN. EPC

Mientras que hasta Marina en todo el trazado existen --delimitados en la parte de calzada-- espacios para las motos, aparcamientos de bicis, zonas de carga y descarga y para contenedores de residuos, las siguientes manzanas hasta llegar a Castillejos ejecutadas por la UTE 2 parecen haberse olvidado de estas necesidades, relata Joaquim Mallén, presidente de la Associació de Veïns de Fort Pienc, en ruta por la zona con este diario. Sus críticas las suscriben también desde la asociación de la Sagrada Família.

Afecta al comercio

El resultado tiene afectaciones para el comercio, que debe recurrir a dejar o retirar mercancía por Diputació, en el lado mar. Para más inri, se trata de un tramo menos activo comercialmente y que se ha visto muy afectado por las obras. En este sentido, el distrito del Eixample y Foment de Ciutat han activado hace apenas unas semanas un plan de dinamización económica y social de la Diagonal, en el ámbito comprendido entre Verdaguer y la plaza de las Glòres, para "revitalizar la zona después de las obras de urbanización y del tranvía", señalan desde el distrito. La primera acción fue dotarlo de alumbrado navideño.

Una moto circula por la acera de la Diagonal para estacionar. / zowy VOETEN. EPC

Tras diversas defunciones comerciales durante las obras, en los últimos tiempos ha abierto algún nuevo comercio, pero la zona en cuestión tiene entre tres y cinco locales cerrados por manzana, y especialmente llamativa es la situación de Padilla a Castillejos en el lado montaña, prácticamente sin actividad comercial. En este escenario, los defectos de la reurbanización deficitaria se dejan notar especialmente, señala el líder vecinal.

Se trata de un tramo que ya arrastra una larga reivindicación vecinal para que se rehabilite y resucite el bloque de Diagonal 233, que lleva 12 años cerrado pese a ser propiedad de la Diputació de Barcelona. Albergó servicios sociales donde trabajaban un centenar de personas hasta que tuvo que ser clausurado por ser un edificio enfermo. Desde entonces no se ha resuelto el caso, pese a las demandas de los vecinos. Devolverlo a la vida insuflaría afluencia a la zona, argumentan.

Coches descargando en las aceras, a falta de espacio habilitado. / EP

A partir de ahí, los problemas de diseño de aceras y calzada se acumulan. "No hay zonas de aparcamiento para bicis y motos, y como en algunos puntos el ayuntamiento no ha puesto el cartel de prohibición de aparcar en las aceras, las motos aparcan libremente quitando espacio peatonal", cuenta Mallén. El trasiego de estos vehículos subiendo a las aceras para estacionar es continuo y peligroso, muestra. Pero además se suman las bicis, que al no contar con zona de anclaje y aparcamiento se atan a farolas y mobiliario urbano para evitar el robo. Siempre sobre las aceras.

Una bici atada a un poste en el tramo de la Diagonal que ha provocado quejas vecinales. / zowy VOETEN

No es el único problema. El rastro de las obras sigue muy patente porque una valla alta mantiene aislada la franja de parterre de las aceras. La razón es que la sequía demoró la intervención de Parques y Jardines para plantar vegetación, y allí siguen. Estos parterres tienen el inconveniente añadido de ser inclinados, de modo que cuando llueva fuerte serán un tobogán de agua y lodo hacia las aceras y portales, agrega el portavoz vecinal. Además, teme que "se conviertan en pipicanes" en cuanto estén abiertos.

Reacción municipal

Fuentes del distrito del Eixample manifiestan estar "estudiando mejoras en la ubicación de contenedores y en las plazas de distribución de mercancías en las calles transversales". Además, afirman estar "en contacto con la asociación de vecinos para hacer seguimiento de la situación".

Subrayan que a nivel de dinamización comercial, "la realización y programación de actividades es la primera de las tres líneas de actuación previstas en el plan". La segunda es el apoyo al comercio y la actividad económica ya existente, con "acciones ya en curso como la distribución entre los comerciantes de un díptico con todos los recursos municipales de los que disponen", y un trabajo conjunto con las entidades y esos comerciales. La tercera línea de acción "será la activación, en un futuro, de plantas bajas vacías allí donde haga falta, a la vista de la realidad y de las nuevas dinámicas comerciales que puedan nacer en la nueva avenida Diagonal reurbanizada". Esta es precisamente la prioridad, según los vecinos y comerciantes.

