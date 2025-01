Los hombres triplican a las mujeres que apuestan por la bici para moverse por Barcelona

Si hay un tópico que se repite cuando se habla de sexos es que los hombres son impulsivos y las mujeres son racionales. Pero hay ocasiones en las que el cliché se hace carne, como cuando se observa el uso de la bici como medio de transporte habitual. Basta con echar una ojeada a lo que sucede en Barcelona, una ciudad en la que ellas recurren mucho más al transporte público y mucho menos al vehículo privado. Pero también son 73 barrios en los que ellas están muy por debajo en cuanto a movilidad ciclista.

¿Es por el hombre impetuoso que no atiende a la temeridad de pedalear por el Eixample? ¿Es por la mujer ecuánime que no se siente segura y que espera que haya menos coches y menos velocidad en general? La movilidad sostenible tiene nombre de mujer, pero hay un tropezón por resolver que tiene que ver con la sensación de fragilidad y la falta de infraestructura. Son las cosas del equilibrio de poder en el espacio que es de todos.

Cuando se habla de urbanismo con mirada feminista, amén del deseo de que las calles sean seguras, se está haciendo un ejercicio de justicia social. Porque en los desplazamientos diarios, el porcentaje de mujeres que van a pie (45,5%, según datos del ayuntamiento) es muy superior al de los hombres (39,8%).

Casi más de todo

Ellas andan más. También para ir a coger el bus o el tranvía y para bajar al metro, porque el 39,5% de ellas usa el transporte público por solo un 28,5% de ellos. La diferencia más abismal va a bordo de un turismo y sobre una moto. El 29% de los hombres se desplaza habitualmente en su vehículo particular, un porcentaje muy inferior en el caso de las mujeres: un 13%.

Una ciclista circula por el carril bici de la Diagonal, a la altura de la plaza del Cinc d'Oros / Ferran Nadeu

La situación cambia radicalmente al observar el comportamiento sobre una bici o un vehículo de movilidad personal (VMP). Un 5,7% del total de desplazamientos masculinos se hacen en bicicleta o sobre un patinete eléctrico, mientras que en el caso de las mujeres ese porcentaje cae al 2%. Una encuesta presentada hace un año por el Bicicleta Club de Catalunya (Bacc) corroboraba esta brecha de género, e incluso advertía de que la diferencia va en aumento.

Brecha de género

Las mujeres avistadas por esta entidad en los carriles bici eran el 35,9% del total en 2021, mientras que dos años después eran el 32,6%. Y no fue un rato de observación: entre principios de septiembre y mediados de octubre de 2023 fueron analizados 12.650 pasos de bicis y VMP.

Esto no significa que ahora haya menos mujeres que antes yendo en bici. De hecho, la movilidad ciclista no para de crecer, pero lo hace mucho más por la parte masculina que por la femenina, que, a menor ritmo, también va hacia arriba. El estudio del Bacc llevaba la firma del ingeniero y experto en movilidad Oier Martínez. Explicaba a este diario que el incremento de la brecha de género "es muy probable que tenga que ver con la sensación de seguridad". O inseguridad, de hecho: "Creo que refleja la ausencia de una infraestructura segura, pensada con perspectiva de género y con la visión 4-80". Es decir, tan apta para un niño de 4 años que va a la escuela pedaleando como para una persona mayor que se anima a moverse en Bicing. "No es un tema -proseguía Martínez- de cantidad de kilómetros de carril bici, sino de la calidad de los mismos".

Lo que viene

Es posible que el plan de movilidad urbana 2025-2030, presentado el jueves en el Pacto por la Movilidad, ayude un poco a que ir en bici por Barcelona sea una experiencia más segura y placentera. Para el próximo quinquenio, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto implantar 56 nuevos kilómetros de carril bici (se superarán el total de 310) y se pacificarán 20 kilómetros más de calles. Una vía con velocidad reducida invita mucho más al pedaleo que una arteria de la red básica en la que a menudo se superan los límites máximos permitidos.

Cola de ciclistas en el carril bici de Sant Joan / Ferran Nadeu

Para el inicio de la próxima década, el consistorio prevé que los desplazamientos en vehículo privado sean el 15% del total, un 25% menos que ahora, cuando suponen el 19,9%. Para ello, se prevé que se dejen de realizar unos 250.000 viajes en coche o moto vinculados con la movilidad laboral. Mucho jugará en este viaje la bici. Y, por supuesto, las mujeres.

