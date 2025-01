El rincón de los Alpes suizos con vistas a la Sagrada Família: la original propuesta que llega a Barcelona

Aunque el invierno a veces invita a no salir de casa, Barcelona ofrece una variada experiencia cultural y de ocio adaptada a la temporada invernal.

Y una de esas ofertas, que se puede disfrutar hasta el 16 de marzo, tiene lugar en la terraza del Hotel El Palace. Se trata del Winter Rooftop Cinema, un cine al aire libre donde se pueden ver películas cómodamente desde cabañas de madera, similares a las que te puedes encontrar en los Alpes suizos, especialmente equipadas para la ocasión.

Cine al aire libre

Las cabañas están diseñadas para acoger a dos adultos o dos adultos y un niño de hasta 8 años. Si os preocupa el frío, no hay por qué temer, ya que dentro de cada cabaña encontraréis mantas, bolsas de agua caliente y una bebida reconfortante, ya sea chocolate o vino caliente. Además, podréis disfrutar de un paquete de palomitas para completar la experiencia.

Todas las cabañas tienen vistas directas a la gran pantalla, donde se proyectarán una selección de películas de renombre internacional todos los días de la semana. Las sesiones se dividen en dos horarios: a las 18.00 horas y a las 21.00 horas.

El calendario incluye una película diferente, en versión original con subtítulos en español, cada día, salvo los fines de semana, cuando hay dos pases.

'The best Exotic Hotel Marigold' ('El exótico Hotel Marigold'), 'Shreck', 'Top Gun', 'ET' y 'The Grand Budapest Hotel' ('El Gran Hotel Budapest') son las películas que se proyectan, a partir del viernes, 17 de enero.

Puedes consultar toda la información sobre esta iniciativa y hacer tu reserva en este enlace.

Vistas espectaculares

Además de la experiencia cinematográfica, el lugar en sí mismo es impresionante. Se trata de un espacio inspirado en el jardín del palacio de Francesc Cambó, las obras de Ramón Casas y el ambiente de la Barcelona de los años 20.

Con 1.500 m², esta terraza es una de las más exclusivas de la ciudad y ofrece unas vistas inigualables del skyline barcelonés, incluyendo la icónica Sagrada Família.