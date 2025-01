Andreu Bernadàs: "Si se prohibiera salir a los 600 caballos que participan en Tres Tombs, muchos irían al matadero"

Este año los Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona, tradición ligada al mundo del transporte a caballo en la ciudad, cumplen 200 años. Los de Sant Andreu cumplieron el siglo en 2024. Presidente de la federación de toda Catalunya desde 2018 y de la Sant Antoni desde 2016, Andreu Bernadàs defiende el pasado pero también el futuro de los caballos y los carruajes y sostiene que no tienen base las críticas de los animalistas al trato que reciben los equinos.

¿Qué son los Tres Tombs?

La recreación histórica del pasado ‘traginer’, de transporte con caballos. Hasta 1900 no había otra cosa. Luego los motores hicieron que el caballo bajara, pero no queremos que se olvide la importancia que tuvo desde hace 12 millones de años hasta 1900, y queremos que la gente conozca el patrimonio histórico en carros y carruajes, y que entienda que hay 600 animales, la mayoría de raza pirenaica, trabajando en los Tres Tombs en toda Catalunya. Somos una parte de la cultura popular: colaboramos con el Carnaval, los Reyes magos. De hecho estamos convencidos de que los Tres Tombs son la fiesta más importante de Catalunya.

Este año participaron en la cabalgata de Barcelona.

Sí. Se lo pedimos al ayuntamiento. La primera vez que se celebra la llegada de los Reyes en España es en Alcoy en 1855, pero en 1877 se hace la considerada como la primera cabalgata en Barcelona. Quisimos recuperarla y llevamos a los Reyes desde el paquebote Santa Eulàlia hasta la Ciutadella, donde subieron a sus carrozas. La voluntad es seguir haciéndolo. Al alcalde Collboni le gustó mucho.

¿Un ‘traginer’ llevaba a gente, mercancías?

Todo. Era el chófer de antes. Había el gremio de ‘mulers’, que hacían transporte en la ciudad, y el de ‘bastaixos’, que lo hacía en el puerto. Se pelearon y se decidió que unos harían la fiesta el domingo antes de Sant Antoni y los otros, el siguiente. Por eso Sant Andreu lo celebra antes y nosotros, Sant Antoni, después. Pasado 1714, cuando todas las banderas están prohibidas, los dos gremios aprovechan la fiesta religiosa para salir con los estandartes de su sector. Aunque la fiesta es más antigua, en 1825 tenemos referenciada la primera vez que se menciona a los Tres Tombs: el Diari de Barcelona informaba de que el 17 de enero de ese año, día de Sant Antoni Abad, protector de los animales, se celebra alrededor de la Escola Pia de Sant Antoni una cabalgata en la que se hacen tres vueltas. Una era por una buena cosecha, una por la salud de las personas y una por la salud de los animales.

Y hasta ahora.

La hermandad de Sant Antoni Abad hace la fiesta en Sant Antoni y Sants, hasta 2007. Sant Andreu empezó hace un siglo. En 2007, el ayuntamiento quiere que la fiesta deje de hacerse el 17 de enero si es laborable, y desde entonces solo lo hacen en fecha fija algunas poblaciones con fiestas propias, como Vilanova i la Geltrú, El Perelló, Puig-Reig. Tenemos 95 asociados, pero este año solo lo celebran 87 localidades. Además hay unos 25 pueblos que no están asociados con nosotros. También hay pueblos de Lleida que hacen los Tres Tombs con tractores. Bigues i Riells (Vallès Oriental) lo hace mixto: carros y tractores.

Más allá de mirar al pasado, la federación sostiene que el caballo es un transporte de futuro, por ejemplo porque no contamina.

Nuestros caballos y nuestros carros no emiten CO 2 . En Europa hay actuaciones en algunos parques naturales en los que solo entran carros de caballos, no hay otros vehículos. Luego está la recogida de basuras en pequeños pueblos, como se hacía antes.

¿En Barcelona sería viable?

En Ciutat Vella yo lo haría. En algunos pueblos de París lo hacen carros con ruedas de goma y van recogiendo residuos.

¿Qué ganaríamos?

Ganaríamos mucha más tranquilidad para los vecinos, una recogida selectiva más importante, una rebaja de costes brutal. Pero hablamos principalmente de pueblos pequeños. No sé si en una localidad del tamaño de Cerdanyola se podría hacer.

Tendrían que haber vendido la idea al anterior gobierno de la ciudad, con Ada Colau al frente, para recortar espacio al coche.

Fueron los primeros que se cargaron el caballo. Por un animalismo mal entendido, no renovaron la concesión de dos carros que estaban en la parte baja de la Rambla y hacían un recorrido por Barcelona.

El animalismo no aplaude su causa y recela del trato que reciben los caballos.

Es su crítica, y yo niego la mayor. Una persona que tiene un caballo, que se lo compra para salir con los Tres Tombs, paga más de 3.000 o 4.000 euros. El mantenimiento de un caballo llega seguro a 2.000 euros al año. Tienes que pagar el seguro, darle de comer, el pienso está muy caro. Tienes que cuidarlo, tenerlo en un lugar especial, hacerlo trabajar. Un año tiene 8.760 horas. Si lo llevo a los Tres Tombs, sale 20 veces al año, tres horas cada día. En total, 60 horas. ¿Una persona que tiene a un caballo todo el año lo saca 60 horas para maltratarlo? Nos dicen que salivan, que se ponen nerviosos, cuando es algo que les pasa a los caballos. No tienen razón al decir que sufren.

¿Se ha reunido con los animalistas?

La anterior junta de la federación catalana empezó a elaborar un protocolo de bienestar animal. Soy presidente desde el 2018 y acabamos ese protocolo, a partir del cual la Generalitat elaboró una guía. El Govern pidió a distintas entidades animalistas que colaborasen y dieran su opinión y al final la presentamos, pero al acto solo fuimos la Generalitat y nosotros. No vinieron por el qué dirán sus asociados, no sé. A nosotros nos graban todo lo que hacemos. El próximo sábado saldremos de las columnas de Puig i Cadafalch. Nos harán fotos, nos grabarán. Hacemos el recorrido y volvemos a allí. De las siete de la mañana a las tres de la tarde todo esta monitorizado. Si hay 90 Tres Tombs al año, por 10 horas, salen 900 horas de actividad. No salen en las redes más de cuatro minutos de presunto maltrato. Desde 2018 no hemos tenido una sola denuncia, excepto una de un grupo al Ayuntamiento de Terrassa hace dos años. El ayuntamiento abrió un expediente, presentamos alegaciones y lo cerró. Si los 600 caballos que hay en Catalunya dejarán de participar en los Tres Tombs no tendrían destino, y muchos irían al matadero. Nosotros somos los primeros que estamos contra el maltrato.

¿Qué vida tienen los caballos?

Los caballos viven más de 30 años. No pueden salir en los Tres Tombs hasta que tengan más de cuatro y solo hasta los 25, con la excepción de casos en los que el veterinario considere que sí pueden pese a ser mayores. El veterinario es una figura fundamental para nosotros. Algunos caballos están en hípicas. Muchos participan en cabalgatas de localidades catalanas. Se hace equinoterapia. Fiestas de otro tipo en las que también participan. Hay caballos permanentemente en actos. En Barcelona, en Sant Medir. Y en el Carmel sale un Papá Noel en carruaje.

¿En la ciudad del futuro tendríamos que ver más caballos?

En espacios concretos, sí. Un recorrido turístico podría hacerse. No está prohibido ir en carruaje por la ciudad. Puedes ir tranquilamente. Podríamos tener ponis para niños. Es una forma de que conozcan la naturaleza.

¿La gente joven se implica?

Necesitamos que venga más gente joven. Hay que ofrecerle opciones divertidas, no solo que vengan a trabajar.

