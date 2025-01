ERC apoyará los presupuestos 2025 de Collboni y los Comuns se alejan de un acuerdo

ERC de Barcelona apoyará el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2025, presentado este jueves por el gobierno municipal. La formación liderada por Elisenda Alamany argumenta que el ejecutivo de Jaume Collboni ha incorporado en buena medida las propuestas planteadas por la formación republicana. En cambio, los Comuns se alejan del pacto para aprobar las cuentas este enero, tras un breve acercamiento de posiciones antes de Navidad.

Por su parte, el PP critica que las negociaciones se encaminen a un apoyo solo republicano, insuficiente para lograr mayoría en el pleno, por lo que considera que el alcalde cede en vano a peticiones de los independentistas. Si no logra luz verde este enero, el equipo de Collboni ya ha dado a entender que optará por extender la prórroga vigente para no alargar más las negociaciones.

Satisfacción republicana

En una declaración a los medios en el consistorio, la líder del grupo republicano, Elisenda Alamany, ha celebrado que el PSC haya priorizado la vivienda, el incremento de efectivos de la Guardia Urbana, la ampliación del 'Bicing' o la propuesta de crear una fábrica de contenidos digitales en catalán, para potenciar el uso de la lengua en este ámbito.

"Esquerra vuelve a marcar el rumbo y la ambición que necesita nuestra ciudad. Nosotros siempre hacemos los deberes", ha sostenido Alamany, que ha destacado también que su apoyo servirá para alcanzar máximos históricos en inversión para liberar suelo y llevar a cabo nuevas promociones de pisos en zonas estratégicas de la ciudad. La dirigente republicana ha avisado que serán "exigentes" y constituirán un equipo de seguimiento para comprobar que los acuerdos alcanzados con el gobierno de Collboni se cumplan sobre los tiempos previstos.

Finalmente, ha admitido que este último año las conversaciones con el ejecutivo municipal han sido "satisfactorias" y ha recordado que pase lo que pase, en sus palabras, las propuestas de ERC se tendrán que cumplir, ya sea en caso de que se prorroguen o se apruebe el proyecto para 2025 con el apoyo de BComú.

"No a todo", según Sanz

La actual líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha divulgado que este viernes por la mañana se ha reunido con el gobierno municipal para hablar de los presupuestos. En esta línea, ha asegurado que la cita ha sido "francamente decepcionante", ya que la habían agendado con el objetivo de recibir respuesta sobre sus principales demandas, entre las que sitúa mantener el 30% de vivienda protegida, extender la 'Superilla' o crear una funeraria pública, y se han encontrado con un 'no a todo'. Las tres políticas, de hecho, ya eran líneas rojas para el PSC el pasado mandato, cuando compartían gobierno.

Con todo, Sanz ha emplazado al alcalde Jaume Collboni a "salvar" los presupuestos, como asegura que consiguieron con la negociación de las ordenanzas fiscales, y ha asegurado que los Comuns no renunciarán a sus demandas. "Si Collboni renuncia a estos presupuestos, es una renuncia suya: nosotros no renunciamos a tener unos presupuestos con el sello BComú", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Pactar "por vicio" y "mentir"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde Jaume Collboni que no piense en "su resultado electoral en 2027" con los Presupuestos para 2025, en referencia a la voluntad del gobierno municipal de sacarlos adelante con el apoyo prioritario de ERC y BComú. Ha sido especialmente duro con el acercamiento de PSC y ERC, en una rueda de prensa este viernes en el consistorio: "Lamento mucho que Collboni mienta. En campaña dijo que nunca llegaría a acuerdos con aquellos que no respetan a España".

Se ha preguntado la razón del alcalde para acordar los presupuestos solo con ERC, cuando no llegan a la mayoría, y ha considerado que es llegar a pactos "por vicio". Sobre el distanciamiento entre socialistas y Comuns, ha ironizado que no sabe "si forma parte de un teatrillo o no". El edil popular también ha emplazado a Collboni a que "piense en grande" y trate de llegar a un pacto con todas las fuerzas políticas de Barcelona a la vez. "El PSC se ha convertido en el partido sin cuentas en la ciudad de Barcelona, en la Generalitat y en el Gobierno", ha concluido.